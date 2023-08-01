Kanal D'nin sevilen dizisi Dönence bugün 5. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Dönence canlı izle! Kanal D Dönence 5. bölüm canlı izle! Dönence dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 1 Ağustos 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Dönence canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Dönence, D Media imzalı, ilk bölümü 5 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldığı gençlik, romantik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dönence canlı izle! Kanal D Dönence 5. bölüm canlı izle! Dönence dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüzgar ve Gülce'nin yaşadığı olay Gece ve Özgür'ü tekrar bir araya getirir. Gece, Özgür'den hoşlandığını Miro'ya itiraf eder. Cem, hastalığını Verda'ya söylemek için bir adım atar. Gece ve Özgür, yeniden bir araya gelip kendilerine bir şans verebilecek mi?

DÖNENCE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Dönence dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz

Dönence, D Media imzalı, ilk bölümü 4 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldığı gençlik, romantik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dönence canlı izle! Kanal D Dönence 4. bölüm canlı izle! Dönence dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?