Kanal D'nin sevilen dizisi Dönence bugün 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Dönence canlı izle! Kanal D Dönence 4. bölüm canlı izle! Dönence dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 25 Temmuz 2023 Kanal D canlı izleme yayını var mı? Dönence canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Dönence, D Media imzalı, ilk bölümü 4 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldığı gençlik, romantik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dönence canlı izle! Kanal D Dönence 4. bölüm canlı izle! Dönence dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

DÖNENCE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Dönence dizisini Kanal D televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Temmuz Salı günü yayınlanan Dönence dizisinin 3. bölümde Özgür, Gece'nin kardeşiyle yaşadığı sorunu atlatabilmesi için Gece'ye destek olur ve ikili daha da yakınlaşır.

Miro, Özgür'ün kendisine tuzak kurduğunu düşünür ve Özgür'le yumruk yumruğa dalaşır. Jandarmanın gelişiyle Miro köşeye sıkışır. Gece, çıkan kavganın şokunu yaşarken Rüzgar ise abisi için telaşlanır. Miro, Ceren'e çarptığını itiraf edecek mi? Özgür ve Miro arasında çıkan kavgada Özgür alnına aldığı darbeyle yaralanır. Özgür'ün alnındaki kanı gören Gece, Özgür'e pansuman yapmak ister. Özgür ve Gece birbirlerinden gözlerini alamazlar. Miro, Özgür'le yaşadığı tartışmanın ardından Rüzgar'dan özür diler. Gece, Özgür'le sahilde birlikteyken Miro'nun gelişi herkesi şaşırtır. Miro, kendisinden beklenmeyen bir yaklaşım sergiler. Rüzgar'ın ardından Özgür'den de özür diler. Gece ise Miro'nun bu yaklaşımına şaşırır.

Cem, Gece'den Gülce için ricada bulunur. Cem'in planına göre Alican'ı Gülce uzak tutmaktır. Gece, Gülce'yle konuşup Alican'ın iyi bir çocuk olmadığını söyleyecektir. Peki Gece'nin bu çıkışına Gülce nasıl tepki verecek?Gece, Seralar'da kalmak için Cem'den izin alır. Ancak Gece'nin yanında Miro da vardır. Cem Gece'yi almaya gidince Miro'yla karşılaşır. Cem'in Gece'ye olan güveni yerle bir olur.

Gece, Alican olayında Gülce'yle kriz yaşar. Gece, Alican'ın Gülce'yi istemediğini ve beklenti içinde olmamasını Gülce'nin yüzüne haykırır. Bu sırada atak geçiren Gülce bağırmaya başlar. Rüzgar, Gülce'nin üzülmesine dayanamaz ve Gece'ye saldırır. Gece ve Gülce, bu krizi nasıl atlatacak?

Gülce ve Gece arasında yaşanan kriz, Özgür'ü Gece'ye bir adım daha yaklaştırır. Gece, sahilde tek başına ağlarken Özgür'ün yanına gelip kendisinin ve ailesinin hikayesini anlatmasıyla gözyaşlarını tutamaz. Özgür, Gülce konusunda Gece'yi anladığını ve ona hak verdiğini itiraf ederken ailesini nasıl kaybettiğini de anlatır. Gece, Özgür'ün acı hikayesini anlatmasıyla Özgür'ün elini tutar.

Dönence, yeni bölümleriyle salı akşamı 20.00'de Kanal D'de!

DÖNENCE YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Dönence 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Cem yere yığıldı!

Gece, Gülce'yi karşısına alıp insanlar hakkında bir konuşma yapar. Özgür ise Rüzgar'a Gülce'nin erkek arkadaşı olduğunu söyleyip bu duruma ne tepki vereceğini merak eder. Miro, Gece'nin tutarsız tavırlarından dolayı sıkıldığını söyler. Hep birlikte oturulup yenilen akşam yemeğinde fenalaşan Cem, yere yığılır.

Dönence salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

DÖNENCE OYUNCU KADROSU

Caner Topçu : Özgür : 1-

Sümeyye Aydoğan : Gece : 1-

Emre Kınay : Cem : 1-

Atakan Hoşgören : Emir : 1-

Didem İnselel : Verda : 1-

Ogün Kaptanoğlu : Harun : 1-

Ülkü Hilal Çiftçi : Gülce : 1-