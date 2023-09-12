Dönence dizisi bu hafta yok mu merak konusu oldu. İzleyicileri tarafından büyük bir merakla beklenen programın bu hafta neden yayınlanmadığı hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Dönence bu hafta yok mu? Dönence dizisi bu hafta neden yok? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Dönence dizisinin yeni bölümü yayın akışında yer almamasının ardından bu hafta yok mu sorusu gündeme geldi. Dönence dizisi bu hafta neden yok merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Dönence dizisinin neden yayınlanmadığı araştırılmaktadır. Peki, Dönence bu hafta yok mu? Dönence dizisi bu hafta neden yok? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Gülce, diğer çocuklar gibi okula başlıyor. Cem ve Verda, Gülce'nin diğer çocuklara ayak uyduramayacağından ve uyum gösteremeyeceğinden dolayı kaygılanıyor. Gülce, ilk okul gününde çok zor anlar yaşıyor ancak diğer çocuklara ayak uydurabilmek için elinden geleni yapıyor.

DÖNENCE BU HAFTA YOK MU?

Dönence dizisi her hafta Salı günü seyirciyi ekrana kilitliyordu. Yayın günü değişen Dönence dizisi bu haftadan itibaren Çarşamba günleri izleyicisiyle buluşacaktır.