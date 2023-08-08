Son zamanlarda oldukça popüler olan Dönence dizisinin final yapacağına dair söylentiler gündemde. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olmasına rağmen, dizinin takipçileri bu durumdan oldukça endişeli. Dizinin final yapması durumunda, ekranlarda büyük bir boşluk oluşacağı düşünülüyor.

Başrollerinde Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan ve Emre Kınay'ın yer aldığı Dönence farklı konusuyla dikkat çekiyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisi her hafta Salı günü seyircisiyle buluşuyor. Son bölümüyle dikkat çeken Dönence'nin yeni bölümü merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında bu akşam Dönence dizisini göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin akıbeti araştırılmaktadır. Dönence final mi yaptı merak konusu oldu. Peki, Dönence bitti mi, neden yok? Dönence dizisi final mi yaptı? Detaylar haberimizde...

DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Dönence dizisinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant yer almaktadır.

DÖNENCE DİZİSİ BİTTİ Mİ?

8 Ağustos Salı günü Dönence dizisinin yayınlanmamasının ardından dizi bitti mi sorusu gündeme geldi. Bu akşam Kanal D'de Bizim Hoca: Bezdum Da yerli filmi yayınlanacağı Dönence dizisi yayınlanmayacaktır. Dönence dizisinin 6.bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması beklenmektedir.