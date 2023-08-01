Dönence 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6. bölüm fragmanı izle! Dönence yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Dönence bugün 5. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Dönence 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 6. bölüm fragmanı izle! Dönence 6. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Dönence, D Media imzalı, ilk bölümü 5 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldığı gençlik, romantik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dönence 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 6. bölüm fragmanı izle!

DÖENCE KONUSU

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında alışması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması…

DÖNENCE 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dönence'nin bugünkü 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?