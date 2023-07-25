Dönence 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5. bölüm fragmanı izle! Dönence yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Dönence bugün 4. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Dönence 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 5. bölüm fragmanı izle! Dönence 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Dönence, D Media imzalı, ilk bölümü 4 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldığı gençlik, romantik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dönence 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 5. bölüm fragmanı izle!

DÖNENCE 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dönence'nin bugünkü 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Temmuz Salı günü yayınlanan Dönence dizisinin 3. bölümde Özgür, Gece'nin kardeşiyle yaşadığı sorunu atlatabilmesi için Gece'ye destek olur ve ikili daha da yakınlaşır.

Miro, Özgür'ün kendisine tuzak kurduğunu düşünür ve Özgür'le yumruk yumruğa dalaşır. Jandarmanın gelişiyle Miro köşeye sıkışır. Gece, çıkan kavganın şokunu yaşarken Rüzgar ise abisi için telaşlanır. Miro, Ceren'e çarptığını itiraf edecek mi? Özgür ve Miro arasında çıkan kavgada Özgür alnına aldığı darbeyle yaralanır. Özgür'ün alnındaki kanı gören Gece, Özgür'e pansuman yapmak ister. Özgür ve Gece birbirlerinden gözlerini alamazlar. Miro, Özgür'le yaşadığı tartışmanın ardından Rüzgar'dan özür diler. Gece, Özgür'le sahilde birlikteyken Miro'nun gelişi herkesi şaşırtır. Miro, kendisinden beklenmeyen bir yaklaşım sergiler. Rüzgar'ın ardından Özgür'den de özür diler. Gece ise Miro'nun bu yaklaşımına şaşırır.

Cem, Gece'den Gülce için ricada bulunur. Cem'in planına göre Alican'ı Gülce uzak tutmaktır. Gece, Gülce'yle konuşup Alican'ın iyi bir çocuk olmadığını söyleyecektir. Peki Gece'nin bu çıkışına Gülce nasıl tepki verecek?Gece, Seralar'da kalmak için Cem'den izin alır. Ancak Gece'nin yanında Miro da vardır. Cem Gece'yi almaya gidince Miro'yla karşılaşır. Cem'in Gece'ye olan güveni yerle bir olur.

Gece, Alican olayında Gülce'yle kriz yaşar. Gece, Alican'ın Gülce'yi istemediğini ve beklenti içinde olmamasını Gülce'nin yüzüne haykırır. Bu sırada atak geçiren Gülce bağırmaya başlar. Rüzgar, Gülce'nin üzülmesine dayanamaz ve Gece'ye saldırır. Gece ve Gülce, bu krizi nasıl atlatacak?

Gülce ve Gece arasında yaşanan kriz, Özgür'ü Gece'ye bir adım daha yaklaştırır. Gece, sahilde tek başına ağlarken Özgür'ün yanına gelip kendisinin ve ailesinin hikayesini anlatmasıyla gözyaşlarını tutamaz. Özgür, Gülce konusunda Gece'yi anladığını ve ona hak verdiğini itiraf ederken ailesini nasıl kaybettiğini de anlatır. Gece, Özgür'ün acı hikayesini anlatmasıyla Özgür'ün elini tutar.

DÖNENCE YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Dönence 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Cem yere yığıldı!

Gece, Gülce'yi karşısına alıp insanlar hakkında bir konuşma yapar. Özgür ise Rüzgar'a Gülce'nin erkek arkadaşı olduğunu söyleyip bu duruma ne tepki vereceğini merak eder. Miro, Gece'nin tutarsız tavırlarından dolayı sıkıldığını söyler. Hep birlikte oturulup yenilen akşam yemeğinde fenalaşan Cem, yere yığılır.

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...