Dönence 2.bölüm CANLI İZLE! 11 Temmuz Dönence yeni bölüm İZLE! Dönence dizisi FULL HD İZLE!

Dönence 2.bölüm CANLI İZLE! Başrollerinde Emre Kınay, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence dizisi ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi Dönence dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence, her Salı izleyicisiyle buluşuyor. Kullanıcılar tarafından, Dönence 2.bölüm izle! Dönence yeni bölüm canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Dönence 2.bölüm canlı izleme linki!

DÖNENCE KONUSU NEDİR?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...

DÖNENCE OYUNCULARI KİMLER?

Dönence dizisinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant isimleri yer almaktadır.