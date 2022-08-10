Donat videosu ile viral olan Pelin Hürman kimdir?

Son zamanlarda cin çıkarma videosu ile viral hale gelen ve herkesin dikkatini çekmeyi başaran, kendisini metafizik uzmanı olarak tanımlayan Pelin Hürman kimdir?

Donat videosu, sosyal medya üzerinde son zamanlarda en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasında yer alıyor. Peki kendisini metafizik uzmanı olarak tanımlayan Pelin Hürman kimdir?

PELİN HÜRMAN KİDMİR?

Televizyonda ve sosyal medya platformlarında birçok yayına ve videoya konuk olan Pelin Hürman, konuk olduğu yayınlarda gerçekleştirdiği cin çıkarma seansı videosu ile viral hale gelmişti. 9 Yaşından beri cinleri duyabildiğini iddia eden Hürman, kendisini metafizik uzmanı olarak tanımlıyor. Eskişehir üniversitesinde 2002-2006 yılları arasında işletme ve yönetim bölümünde eğitim almıştır.

Yayında gerçekleştirdiği seans için Hürman, "Bu herhangi bir cin çıkarma durumu değildi. Kendi kanalımda olsun, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım çünkü ben öyle şeylere normalde karşıyım. Üfürükçülüğe karşıyım. Orada sadece insanların farkındalık kazanmasını sağladım. Başka türlü amacım yoktu. Bu donat olayı üzdü beni" ifadelerini kullandı.