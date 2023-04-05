ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Peki, Donald Trump tutuklandı mı? Donald Trump gözaltına alındı mı, serbest mi bırakıldı?

Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları 'seçim müdahalesi' olarak yorumladı

Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında dava açılan eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta saat 20.40'ta mahkemeye geldi. Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Trump, büyük bir kalabalığın beklediği ve tepesinde helikopterlerin uçtuğu mahkemeye gizli bir kapıdan girdi. Peki, Donald Trump tutuklandı mı? Donald Trump gözaltına alındı mı, serbest mi bırakıldı?

DONALD TRUMP TUTUKLANDI MI?

Prosedür gereği gözaltına alınmış sayılan Trump, kolluk kuvvetleri gözetiminde parmak izi alımına ve fotoğraf çekimine götürüldü. Trump, söz konusu işlemlerin ardından hakim karşısına çıktı. Trump'a yönelik suçlamaların detayları, duruşmada açıklandı. Donald Trump, iş kayıtlarında tahrifat yapmaktan itham edildiği 34 ağır suçu reddetti. Trump hakimin sorusuna, "Suçsuzum" yanıtını verdi.

Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Trump, yargılamanın bitiminin ardından mahkemeden ayrıldı. Trump, yine yoğun güvenlik önlemleri altında özel uçağı ile Florida'daki malikanesine gitmek için LaGuardia havalimanına doğru yola çıktı. Tutuksuz yargılanan Trump'ın bir sonraki mahkemesi 4 Aralık'ta yapılacak.

TRUMP DAVASI SON DURUM NE?

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, Florida'daki malikanesinden dün New York'a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti. ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.