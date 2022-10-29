Üye Girişi
Haberi Paylaş

Donald Trump'ın Twitter hesabı açılacak mı? Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kapatılan Twitter hesabı geri açılır mı?

Gündem Haberleri

Donald Trump'ın Twitter hesabı açılacak mı? Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kapatılan Twitter hesabı geri açılır mı?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ilk merak edilen konuların başında Donald Trump'ın Twitter hesabının geri açılıp açılmayacağı oldu. Peki, Donald Trump'ın Twitter hesabı açılacak mı? İşte bilgiler...

Twitter'ın CEO'sunu kovan Elon Musk, bu koltuğa ilk etapta kendisi oturacakTwitter'ın CEO'sunu kovan Elon Musk, bu koltuğa ilk etapta kendisi oturacak
Musk'ın kovduğu Twitter çalışanı, 42 milyon dolar tazminat alacakMusk'ın kovduğu Twitter çalışanı, 42 milyon dolar tazminat alacak
Elinde lavabo ile Twitter binasına giren Musk'tan ilk mesaj: Kuş özgürElinde lavabo ile Twitter binasına giren Musk'tan ilk mesaj: Kuş özgür

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını kişisel sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Dünyanın en zengini olan milyarder iş insanı ilk açıklamasında reklam verenlere seslenerek, "Para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmek için aldım" dedi. Peki, Elon Musk'ın twitterı satın almasının ardından Donald Trump'ın Twitter hesabı açılacak mı? Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kapatılan Twitter hesabı geri açılır mı?

ELON MUSK TWİTTER'I SATIN ALDI MI?

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilidi. Buna göre Elon Musk Twitter'ın yeni sahibi oldu.

DONALD TRUMP'IN TWİTTER HESABI GERİ AÇILACAK MI?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından en merak edilen konu ise Donald Trump'ın hesabının geri açılıp açılmayacağı oldu. Bazı kaynaklara göre Elon Musk'ın Twitter'da kapalı olan tüm hesapları geri açabileceği duyuruldu. Elon Musk bugün konu hakkında "Kuş özgürleştirildi." tweeti paylaşmıştı. Bu bağlamda kapatılan hesapların geri açılabileceği düşünüldü.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ise Donald Trump "Twitter artık mantıklı ellerde." açıklamasını yapmıştı. Bunun ardından Donald Trump'ın Twitter hesabı açılacak mı merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Donald Trump Elon Musk Twitter Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title