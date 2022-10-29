Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ilk merak edilen konuların başında Donald Trump'ın Twitter hesabının geri açılıp açılmayacağı oldu. Peki, Donald Trump'ın Twitter hesabı açılacak mı? İşte bilgiler...

Twitter'ın CEO'sunu kovan Elon Musk, bu koltuğa ilk etapta kendisi oturacak

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını kişisel sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Dünyanın en zengini olan milyarder iş insanı ilk açıklamasında reklam verenlere seslenerek, "Para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmek için aldım" dedi. Peki, Elon Musk'ın twitterı satın almasının ardından Donald Trump'ın Twitter hesabı açılacak mı? Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kapatılan Twitter hesabı geri açılır mı?

ELON MUSK TWİTTER'I SATIN ALDI MI?

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilidi. Buna göre Elon Musk Twitter'ın yeni sahibi oldu.

DONALD TRUMP'IN TWİTTER HESABI GERİ AÇILACAK MI?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından en merak edilen konu ise Donald Trump'ın hesabının geri açılıp açılmayacağı oldu. Bazı kaynaklara göre Elon Musk'ın Twitter'da kapalı olan tüm hesapları geri açabileceği duyuruldu. Elon Musk bugün konu hakkında "Kuş özgürleştirildi." tweeti paylaşmıştı. Bu bağlamda kapatılan hesapların geri açılabileceği düşünüldü.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ise Donald Trump "Twitter artık mantıklı ellerde." açıklamasını yapmıştı. Bunun ardından Donald Trump'ın Twitter hesabı açılacak mı merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.