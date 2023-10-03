Eski ABD Başkanı Donald Trump, sivil dolandırıcılık davasının ilk gününde kendisini İsa Mesih ile yan yana gösteren sahte bir mahkeme eskizini paylaştı. Bu düzeltilmiş görüntü, Trump'ın Truth Social hesabında paylaşıldı. Trump ve Trump Organization yöneticileri, mülklerini fazla değerli göstererek bankaları ve sigortacıları dolandırmakla suçlanıyor.

Donald Trump dolandırıcılık davasının ikinci gününde İsa ile yan yana oturduğunu gösteren tuhaf bir mahkeme eskizini paylaştı

Donald Trump, dolandırıcılık davasının ilk gününden kendisinin yanında oturan belirgin kutsal İsa figürünün olduğu sahte bir mahkeme eskizini paylaştı.

Tuhaf görüntü, Pazartesi akşamı Truth Social hesabında paylaşıldı ve eski başkanındolandırıcılığa karıştığı için ne tür cezalar alacağına karar verileceği davanın ikinci duruşma öncesinde paylaşıldı.

Orijinal gönderiyi yapan kişi tarafından "Bu şimdiye kadar yapılan en doğru mahkeme eskizi. Çünkü kimse bu kadar uzun süre tek başına gelemezdi" şeklinde açıklama yapıldı.

Trump daha sonra bu gönderiyi kendi Truth Social hesabında yeniden paylaştı.

Bazı Trump destekçileri, eskizindavanın ilk gününün mükemmel bir değerlendirmesi olduğunu düşündüler.

Bazı Trump destekçileri, bizim güzel ve vatansever liderimiz Başkan Donald J. Trump'a ne yapıldığını gördükçe ağlıyorum," diye yorumlar yaptı.

"Bizim güzel ve vatansever liderimiz Başkan Donald J. Trump'a ne yapıldığını gördükçe ağlıyorum," diye bir kullanıcı X'de yazdı.

Bazı, kullanıcılar ise Trump'ın hakkında davalar açıldıkça daha saldırgan hale geldiğini söyledi.

Trump, yetişkin oğulları ve Trump Organization yöneticileri, milyarlarca dolarlık mülkleri fazla değerli göstererek bankaları ve sigortacıları dolandırmakla suçlanıyor, varlıklarının durumunu abartarak uygun sigorta anlaşmaları, finansman ve diğer işlemler elde etmek için sahtekarlık yaptığı iddia ediliyor.

Dava devam ediyor.