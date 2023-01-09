Dön Ne Olur sözleri! Ebru Gündeş- Dön Ne Olur şarkı sözleri!
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Ebru Gündeş yeni şarkısı Dön Ne Olur çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Ebru Gündeş Dön Ne Olur şarkı sözleri ne? Dön Ne Olur sözleri!
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EBRU GÜNDEŞ- DÖN NE OLUR ŞARKI SÖZLERİ
Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı
Canım sıkıldı çabuk gel
Tadım kalmadı sensiz
Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı
Canım sıkıldı çabuk gel
Tadım kalmadı hemen gel
Bir kaç gün içinde dön ne olur
Bir kaç gün içinde dön ne olur
Bir kaç gün içinde dön ne olur
Bıraktığın gibi burdayım
Yalnız değilsin canındayım
Tut elimi tut yanındayım
Yalnız değilsin canındayım
Bıraktığın gibi burdayım
Yalnız değilsin canındayım
Tut elimi tut yanındayım
Yalnız değilsin canındayım
Bir kaç gün içinde dön ne olur
(Bir kaç gün içinde dön ne olur)
Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı
Canım sıkıldı çabuk gel
Tadım kalmadı hemen gel
Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı
Canım sıkıldı çabuk gel
Tadım kalmadı hemen gel
Bir kaç gün içinde dön ne olur
Bir kaç gün içinde dön ne olur
Bir kaç gün içinde dön ne olur
Bıraktığın gibi burdayım
Yalnız değilsin canındayım
Tut elimi tut yanındayım
Yalnız değilsin canındayım
Bıraktığın gibi burdayım
Yalnız değilsin canındayım
Tut elimi tut yanındayım
Yalnız değilsin canındayım
Bir kaç gün içinde dön ne olur
(Bir kaç gün içinde dön ne olur)
Bir kaç gün içinde dön ne olur
(Bir kaç gün içinde dön ne olur)
Bir kaç gün içinde dön ne olur
(Bir kaç gün içinde dön ne olur)