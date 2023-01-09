Ebru Gündeş yeni şarkısı Dön Ne Olur çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Ebru Gündeş Dön Ne Olur şarkı sözleri ne? Dön Ne Olur sözleri!

Melike Şahin Dön Ne Olur şarkısını söyledi, Ebru Gündeş'ten yorum gecikmedi

Ebru Gündeş Dön Ne Olur şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Dön Ne Olur şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Ebru Gündeş Dön Ne Olur şarkı sözleri ne dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Dön Ne Olur sözleri! Ebru Gündeş Dön Ne Olur şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

EBRU GÜNDEŞ- DÖN NE OLUR ŞARKI SÖZLERİ

Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı

Canım sıkıldı çabuk gel

Tadım kalmadı sensiz

Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı

Canım sıkıldı çabuk gel

Tadım kalmadı hemen gel

Bir kaç gün içinde dön ne olur

Bir kaç gün içinde dön ne olur

Bir kaç gün içinde dön ne olur

Bıraktığın gibi burdayım

Yalnız değilsin canındayım

Tut elimi tut yanındayım

Yalnız değilsin canındayım

Bıraktığın gibi burdayım

Yalnız değilsin canındayım

Tut elimi tut yanındayım

Yalnız değilsin canındayım

Bir kaç gün içinde dön ne olur

(Bir kaç gün içinde dön ne olur)

Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı

Canım sıkıldı çabuk gel

Tadım kalmadı hemen gel

Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı

Canım sıkıldı çabuk gel

Tadım kalmadı hemen gel

Bir kaç gün içinde dön ne olur

Bir kaç gün içinde dön ne olur

Bir kaç gün içinde dön ne olur

Bıraktığın gibi burdayım

Yalnız değilsin canındayım

Tut elimi tut yanındayım

Yalnız değilsin canındayım

Bıraktığın gibi burdayım

Yalnız değilsin canındayım

Tut elimi tut yanındayım

Yalnız değilsin canındayım

Bir kaç gün içinde dön ne olur

(Bir kaç gün içinde dön ne olur)

Bir kaç gün içinde dön ne olur

(Bir kaç gün içinde dön ne olur)

Bir kaç gün içinde dön ne olur

(Bir kaç gün içinde dön ne olur)