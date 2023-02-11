Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır? Domuz damı yöntemi ne demek?
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Türkiye'nin gündeminde yer alan doğal afet olan deprem üzerine çalışmalar devam ederken herkes seferber oldu. Maden işçileri tarafından başlatılan domuz damı tahkimatıyla beraber enkaz altında 17 yaşındaki Gülsüm Yerlikaya kurtarılırken herkes bu tahkimatın ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır? Domuz damı yöntemi ne demek?
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri, kömür kazarken tavan göçüğünü engellemek adına yeni bir kurtarma çalışmaları başlatıldı. Peki, Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır? Domuz damı yöntemi ne demek? İşte detaylar haberimizde...
DOMUZ DAMI TAHKİMATI NEDİR?
Domuz damı tahkimatı madencilikte tavan göçmelerini engellemek için kullanılır.
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlarda da kullanıyor.
Bu sistemde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor.
Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da da aynı metodu kullanan kömür işçileri, 7 katlı Bereket Apartmanı enkazında yürüttüğü çalışmada,17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya'yı 90 saat sonra kurtarıldı.