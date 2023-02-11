Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır? Domuz damı yöntemi ne demek?

Türkiye'nin gündeminde yer alan doğal afet olan deprem üzerine çalışmalar devam ederken herkes seferber oldu. Maden işçileri tarafından başlatılan domuz damı tahkimatıyla beraber enkaz altında 17 yaşındaki Gülsüm Yerlikaya kurtarılırken herkes bu tahkimatın ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Domuz damı tahkimatı nedir, nasıl yapılır? Domuz damı yöntemi ne demek?