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Domuz damı nedir? Domuz damı nasıl yapılır?

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Domuz damı nedir? Domuz damı nasıl yapılır?

Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Arama kurtarma sürecinde kullanılan domuz damı yöntemi ise gündem oldu. Peki, Domuz damı nedir? Domuz damı nasıl yapılır?

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6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Deprem sonrası kurtarma işlemlerinde domuz damı yöntemi bazı enkazlarda kullanıldı.Peki, Domuz damı nedir? Domuz damı nasıl yapılır?

DOMUZ DAMI YÖNTEMİ NEDİR?

Domuz damı yöntemi uygun boyutlarda hazırlanan ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru yapılır.

Madencilerin sıkça kullandığı bu yöntem sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden yol alabiliyor.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

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