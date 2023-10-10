Dominika, Karayipler'de, Kuzey Amerika kıtasında bulunan bir ada ülkesidir. Windward Adaları üzerinde konumlanan Dominika, doğal güzellikleri, yağmur ormanları, nehirleri ve volkanik dağlarıyla bilinir. Başkenti ve en büyük şehri Roseau'dur. Nüfusu yaklaşık 75,000 kişi olan ülkenin resmi dili İngilizce'dir. Ekonomisi turizm, tarım ve hizmet sektörüne dayanır. Özellikle doğa turizmi için popüler bir destinasyon olan Dominika, ayrıca zengin deniz yaşamıyla dalgıçlar için cazip bir yerdir.

Dominika hangi yarım kürede ve kıtada? Dominika'nın konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Dominika, Karayipler'de yer alan ve coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasında bulunan bir ada ülkesidir. Bu güzel ülke, Karayip Denizi'nde Windward Adaları olarak bilinen bir ada zinciri üzerinde yer alır. Para birimi Doğu Karayipler Doları (XCD) olan ülke, çevresel koruma ve doğal yaşamı koruma konularında da aktif bir rol oynar. Şimdi, Dominika'nın konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim.

DOMİNİKA HANGİ YARIM KÜREDE VE KITADA?

Dominika, doğal güzellikleri, yağmur ormanları, nehirleri ve volkanik dağlarıyla ünlüdür. Ada ülkesi, Hispaniola Adası'nın güneydoğusunda ve Guadeloupe Adası'nın kuzeyinde yer almaktadır. Başkenti ve en büyük şehri Roseau, Karayip Denizi'nin batı kıyısında bulunur. Dominika'nın komşuları Saint Lucia ve Martinique adalarıdır.

Nüfusu yaklaşık olarak 75,000 kişiden oluşur. Ülkenin resmi dili İngilizce'dir, ancak Kreole adlı yerel bir dil de yaygın olarak konuşulur. Dominika'nın ekonomisi, turizm, tarım ve hizmet sektörüne dayanmaktadır. Ülke, doğal güzellikleri ve aktif volkanları nedeniyle özellikle doğa turizmi için popüler bir destinasyondur.

Dominika, Karayip Denizi'nin zengin deniz yaşamına sahip olması nedeniyle dalgıçlar için cazip bir yerdir. Ayrıca ülke, yürüyüş, doğa yürüyüşleri ve macera sporları gibi etkinlikler için ideal bir mekandır.

Ülkenin para birimi Doğu Karayipler Doları (XCD) olarak kullanılır. Dominika, Karayip Topluluğu'na üye bir devlettir ve Karayip Denizi'nde bulunan birçok adanın yanı sıra çevresel koruma ve doğal yaşamı koruma konularında da aktif bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, Dominika, Kuzey Amerika kıtasında Karayipler'de yer alan güzel bir ada ülkesidir. Doğal güzellikleri, yağmur ormanları ve volkanik manzaralarıyla ünlüdür ve doğa tutkunları ve macera arayanlar için ideal bir destinasyondur. Aynı zamanda zengin deniz yaşamı ile dalgıçlar için de çekici bir seçenektir.