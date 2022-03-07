Dominik yağmurlu mu? Dominik Hava durumu nasıl?

Srurvivor'da yarışmacılar mücdele ederken yarışma ortamı da dikkatleriçekiyor.Sağanak yağmur görülen yarışlar sonrası vatandaşlar Dominik yağmurlu mu veDominik Hava durumu nasıl gibi konuları merak etti.

DOMİNİK HAVA DURUMU NASIL?

Dominik hava durumu:

PAZARTESİ

Sağanak Yağmurlu

SALI

Yağmurlu

ÇARŞAMBA

Yağmurlu

PERŞEMBE

Sağanak Yağmurlu

CUMA

Yağmurlu

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