Dominik polisi Survivor'a operasyon mu yaptı, Dominik polisi Acun Ilıcalı'ya operasyon mu yaptı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star ekibine Dominik polisi tarafından baskın yapıldı. "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim" diyerek sözlerine başlayan Acun Ilıcalı, bir telefon aldığını ve ekibine polis baskını yapıldığını söyledi. Ilıcalı'nın bu sözleri gündeme bomba gibi düştü. Dominik polisi Survivor'a operasyon mu yaptı, Dominik polisi Acun Ilıcalı'ya operasyon mu yaptı?

DOMİNİK POLİSİ SURVİVOR'A OPERASYON MU YAPTI?

Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele ettiği Survivor All Star 2024, geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluştu. Daha ilk bölümde yarışmacıların nefes kesen mücadelelerine sahne olan programda yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu.

"DOMİNİK POLİSİ OPERASYON YAPMIŞ, BİZİMKİLERİ ALMIŞLAR"

Dominik'te "Survivor" ekibine polis tarafından baskın yapıldı. Konseyde konuşma yapan Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar." sözleriyle büyük merak uyandırdı.