Dominik Livakovic kimdir? Fenerbahçe'nin yeni kalecisi kaç yaşında, nereli? Dominik Livakovic hangi mevkii?

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic'in transferi için kulübü ve futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kalecinin bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu. Peki, Dominik Livakovic kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dominik Livakovic hangi mevkii?

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'i resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat ekibi ve futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığını ve deneyimli eldivenin İstanbul'a davet edildiğini duyurdu. Arama motorlarında ise Dominik Livakovic kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dominik Livakovic hangi mevkii? sorularına yanıt aranıyor.

DOMİNİK LİVAKOVİC KİMDİR?

Dominik Livakovic (d. 9 Ocak 1995), kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında forma giydi.

DOMİNİK LİVAKOVİC HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Dominik Livakovic

LIVAKOVIC'İN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödemesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

DOMİNİK LİVAKOVİC HANGİ MEVKİİ?

Dominik Livakovic, kaleci olarak forma giymektedir.

DOMİNİK LİVAKOVİC KAÇ YAŞINDA?

Başarılı kaleci 9 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur.