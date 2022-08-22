Domates gribi nedir? Domates gribi belirtileri? Domates gribi bulaşıcı mı?

Dünya, Covid-19 ve Maymun Çiçeği salgınlarıyla savaşırken Hindistan'da ortaya çıkan yeni bir salgın haberi gündemde. Mayıs ayında tespit edilen ve beş yaşın altındaki 82 çocuğu hasta eden domates gribinin belirtiler arasında ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklar, yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrıları yer alıyor. Herkesin korkuyla merak ettiği domates gribi nedir?

Covid-19 henüz tam bitmemişken ortaya çıkan Maymun çiçeğinin ardından mücadele ettiğimiz salgınlara domates gribi de eklendi. Şuanlık uzmanlar tarafından önerilen tedbirler arasında bol sıvı tüketmek vardır. Salgının ortaya çıkması ile Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kollam bölgesi ve Anchal bölgeleri kontrol altına alındı. Şuanlık sadece çocuklarda görülen domates gribi nedir? Domates gribi belirtileri nedir?

DOMATES GRİBİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Son günlerde gündemde olan domates gribi hakkında merak edilen çok şey var. Belirtileri arasında ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklar, yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrıları yer almaktadır. Bazı belirtileri ile covid-19 salgınına benzetilse de ikisi farklı hastalıklardır. En önemli belirtisinin ciltteki kırmızı benek halindeki kabarcıklardır. Ölümcül olmadığı iddia edilen virüs, 82 çocuğa bulaşmıştır.

DOMATES GRİBİ BULAŞICI MI?

Uzmanların açıklamalarına göre domates gribi bulaşıcılık oranı açısından yüksektir. Bulaşıcılığının fazla olması sebebiyle mesafeli durulması ve temas edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Domates gribi olan kişi ile yapılan temasın ardından kısa sürede temas eden kişide de görülmesi yüksektir.