Domates Fiyatı 2022: Domates fiyatı ne kadar, kaç TL? Domatesin kilo kaç TL? Domates fiyatları düşer mi, yükselir mi? - Haberler

Domates fiyatı merak ediliyor. Havaların ısınmasıyla sebze-meyve halinde birçok ürünün fiyatı düştü, ancak bu market raflarına yansımadı. Peki, Domates fiyatı ne kadar, kaç TL? Domatesin kilo kaç TL? Domates fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte Domates fiyatı 2022!

DOMATES FİYATI!

Adana'da havaların ısınmasıyla sebze-meyve halinde birçok ürünün fiyatı düştü, ancak bu market raflarına yansımadı. Halde kilosu 4 liraya satılan domates, market raflarında 14 lira. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım" dedi.

Verimli tarım arazilerine sahip Çukurova'da yaz ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla Adana'nın meyve-sebze halinde birçok ürünün fiyatında düşüş yaşandı. Geçen aylarda fahiş fiyatlarıyla dikkat çeken domatesin kilosu meyve-sebze halinde 4 liraya geriledi. Sofraların vazgeçilmezi olan diğer ürünlerden patlıcan 2-3 lira, biber 3 lira, salatalık ise kilosu 2 liraya satılıyor. Buna karşın market tezgahlarında domates 14, patlıcan ve biber 10, salatalık ise 8 lira civarında satışa sunuluyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, ürünlerin fiyatlarının düşmesine karşın market raflarına bu durumun yansımamasından dolayı vatandaşın ucuza meyve- sebze yiyemediğini söyledi.Fiyatlar üzerinde sürekli denetim yapılması gerektiğini belirten Doğan, "Defalarca belirttiğimiz gibi denetim şart. Burada 4 liraya sattığımız domates, markette neden 14- 15 lira? Yetkililere sesleniyoruz. Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek. Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım" dedi.

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