Domates dolması tarifi! Masterchef Domates dolması nedir, nasıl yapılır? Domates dolması için gerekli malzemeler! Bıldırdolması hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Domates dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Domates dolması nasıl yapılır? Domates dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Domates dolması yemek tarifi! Domates dolması nasıl yapılır? Domates dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Domates dolması tarifi oldu. Peki en güzel Domates dolması yemek tarifi nasıldır? Domates dolması yemeği nasıl yapılır? Domates dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Domates dolması nasıl yapılır? Domates dolması için gerekenler neler?

DOMATES DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 kg Domates

1 Su Bardağı Pirinç

250 gr Kıyma

1 Demet Maydanoz

1 Adet Kuru Soğan

2 Çorba Kaşığı Salça

1,5 Çay Bardağı Sıvı Yağ

Karabiber, Kimyon, Nane

Tuz

1 Su Bardağı Su

DOMATES DOLMASI NASIL YAPILIR? DOMATES DOLMASI TARİFİ

Domatesler temizlenip içleri boşaltılır. Doğranmış soğan, kıyma, pirinç, maydanoz, bir miktar yağ, tuz ve baharatlar yoğrulur. Hazırlanan iç malzeme, domateslerin içlerine doldurulur, tencereye dizilir. Sıvıyağ ve sıcak suda eritilen salça tencereye dökülür. Kısık ateşte 30 dakika kadar pişirilir.

DOMATES DOLMASI HANGİ YÖREYE AİT?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Domates dolması ülkemizde Isparta ili ve yöresine ait bir yemektir. Bazı kaynaklara göre Karaman yöresine ait özel bir domates dolması da bulunuyor.