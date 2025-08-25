Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası tarifi!

Taze domateslerin enfes tadıyla hazırlanan bu çorba, hem pratik hem de besleyici bir seçenek sunuyor. Klasik lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek domates çorbası, hafif ve sağlıklı bir başlangıç alternatifi olarak tercih ediliyor. Domates çorbasının püf noktaları haberin devamında yer alıyor.

MALZEMELER

6 adet orta boy olgun domates

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk veya sebze suyu (veya su)

1 çay kaşığı toz şeker (domatesin asidini dengelemek için)

Tuz ve karabiber

Yarım çay kaşığı kuru kekik (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı, yoğunluk için)

Taze fesleğen veya maydanoz (süslemek için)

HAZIRLANIŞI

Domatesleri yıkayın, kabuklarını soymak isterseniz domatesleri kaynar suya 1 dakika batırıp çıkararak kolayca soyabilirsiniz. Ardından küp küp doğrayın. Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın. Orta boy bir tencerede zeytinyağını veya tereyağını ısıtın. Soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsakları ekleyin ve 1 dakika daha kavurun. Unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar, yaklaşık 1-2 dakika kavurun. Doğranmış domatesleri ve isteğe bağlı olarak domates salçasını ekleyin. Domatesler suyunu bırakana kadar 5-7 dakika pişirin. Tavuk veya sebze suyunu tencereye dökün. Toz şekeri, tuzu, karabiberi ve kekik varsa ekleyin. Karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve 15-20 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Çorbayı ocaktan alıp blender ile pürüzsüz bir kıvama getirin. Eğer kıvam çok koyuysa biraz daha su ekleyebilirsiniz. Çorbayı tekrar ocağa alıp bir taşım kaynatın ve tadını kontrol ederek gerekirse tuz veya baharat ekleyin.

SERVİS ÖNERİSİ