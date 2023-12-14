Domain Satın Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bir alan adını nasıl seçeceğinizi bilmeniz çok önemlidir. Alan adınız markanızın temel direğidir ve müşterilerin işletmenizi çevrimiçi olarak ziyaret ettiği yerdir. Zayıf bir alan adına sahip olmak, fiziksel mağazanızı bir arka sokakta saklamak gibidir. Böyle yaptığınızda müşterileriniz sizi bulamaz, nerede olduğunuzu unuturlar ve bunun yerine rakiplerinize giderler.

Bir alan adını nasıl seçeceğinizi bilmeniz çok önemlidir. Alan adınız markanızın temel direğidir ve müşterilerin işletmenizi çevrimiçi olarak ziyaret ettiği yerdir. Zayıf bir alan adına sahip olmak, fiziksel mağazanızı bir arka sokakta saklamak gibidir. Böyle yaptığınızda müşterileriniz sizi bulamaz, nerede olduğunuzu unuturlar ve bunun yerine rakiplerinize giderler.

Dolayısıyla, işletmenizin hayata en iyi şekilde başlaması için güçlü bir alan adına ihtiyacınız vardır ve bir alan adına sahip olmak için onu kaydettirmeniz gerekir

DOMAİN NEDİR?

Domain yani alan adı, kullanıcıları bir web sitesine yönlendiren benzersiz çevrimiçi bir adrestir. Alan adları üç bölümden oluşur: www, markalanabilir bir orta bölüm (şirket adınız gibi) ve .com veya .org gibi bir uzantı veya TLD.

Her alan adı, bir sayı dizisine benzeyen bir IP adresi ile eşleştirilir: 192.147.1.21. IP adresleri bilgisayarların internette gezinmek için kullandığı adreslerdir, ancak alan adları insanların hatırlaması için daha kolaydır.

Günümüz dünyasında her işletmenin çevrimiçi bir varlığa ihtiyacı vardır. Alan adınız, müşterilerin ziyaret edebileceği, ürünlerinize göz atabileceği ve satın alabileceği gerçek mekanda faaliyet gösteren bir mağazadan daha az önemli olmayan önemli bir alandır.

Fiziksel mağazası olmayan işletmeler için ise müşterilerinizin ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgi edinebileceği tek yerdir.

Bu yüzden alan adınız akılda kalıcı olmalı, hecelenmesi ve internette bulunması kolay olmalı ve müşterilerinize güvenilir görünerek saygın bir işletme olduğunuzu göstermelidir. Bu, alan adı ve uzantı seçiminin son derece önemli olduğu anlamına gelir.

GÜÇLÜ BİR ALAN ADI İŞLETMENİZE BİR DİZİ AVANTAJ SAĞLAR:

İnternette kolayca bulunabilir, müşterilerinizin sizi bulabilmesini sağlar.

Müşterilerinizin değerleri ve deneyimleriyle bağlantı kurarak markanızı geliştirir.

Profesyonelliğinizi gösterir ve müşterilerin işletmenize olan güvenini güçlendirir.

Öte yandan, kötü bir alan adı işletmenize zarar verir:

Müşteriler web sitenizi bulamaz veya adını hatırlayamaz.

Müşteriler kredi kartı bilgileri konusunda web sitenize güvenmez.

Rakipler, alan adınızın .com sürümünü satın alarak sizi kolayca taklit edebilir.

Fakat alan adınızı kaydettirdiğinizde, ona sonsuza kadar "sahip" olmazsınız. Bir alan adı satın alma işlemi, onu kaydettirmenizi ve genellikle bir yıl boyunca kendi kullanımınız için ayırmanızı gerektirir. O yılın sonunda, bu alan adını kullanmaya devam etmek için kaydınızı yenilemeniz gerekir.

Bir alan adı satın almak ve güçlü, markalaşabilir bir çevrimiçi kimlik oluşturmak isteyen herkes alan adı kayıt sürecini anlamalıdır.

DOMAİN KAYDI NEDİR?

Domain kaydı, seçtiğiniz alan adının sizin için alan adı kayıt şirketi tarafından rezerve edilmesidir. Bu süreç, genellikle yenileme gerekmeden önce en az bir yıl sürer.

Alan adı kayıt şirketi, müşterilerden alan adı siparişleri almak ve kayıt hizmetleri sağlamak için alan adı kayıt kuruluşları ve ICANN tarafından akredite edilmiş bir hizmettir.

Fakat bir alan adı sahibi olarak, alan adı kaydınızı yönetirken muhatap olmanız gereken tek yer kayıt kuruluşunuzdur. Alan adı kayıt kuruluşunuz alan adınızı size kiralar ve ona bir IP adresi (bilgisayarların alan adınızı tanımlamak için kullandığı sayı dizisi) atar.

Bir müşteri olarak, hangi alan adı kayıt kuruluşunu kullanacağınızı seçebilirsiniz. İnternette hepsi birbirinden biraz farklı hizmetler ve fiyatlandırma yapıları sunan birçok seçenek vardır.

İyi bir alan adı kayıt kuruluşu kayıt sürecini basitleştirir, böylece harika bir alan adı kaydetmek için teknik bilgi sahibi olmanıza gerek kalmaz.

DOMAİN KAYDI NE KADAR SÜRER?

Yeni alan adı kayıtlarının çoğu aynı gün hesabınızda görünür, ancak kesin süre TLD'ye (üst düzey alan adı) ve o TLD'den sorumlu kayıt kuruluşuna bağlıdır. Web sitenizin dünya çapında internette görünmesi üç gün kadar sürebilir.

Kayıtlı bir alan adını başka bir alan adı kayıt kuruluşuna taşırken, alan adı transferi ise 5 ila 7 gün arasında sürebilir.

DOMAİN SATIN ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Domain kaydı , seçtiğiniz alan adına sahip olmanızı sağlayan basit ve uygun fiyatlı bir adımdır, ancak her biri farklı hizmetler sunan çok çeşitli sağlayıcılar arasından seçim yapabileceğiniz için ihtiyaçlarınıza uymayan bir seçeneği tercih etmeniz de mümkündür.

1. Ek fiyatlandırma veya gizli ücretler

Daha ucuz alan adlarını tercih etmek kısa vadede paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir, ancak genel kayıt maliyeti dikkatle değerlendirilmelidir. Ek fiyatlandırma, gizlilik koruması veya SSL sertifikaları gibi ekstra özellikler için ek ücretler gerekirken, bazı alan adı kayıt şirketleri bu hizmetleri standart olarak dahil eder.

Gizli ücretler, ikinci ve üçüncü yıl kayıt maliyetleri şeklinde ortaya çıkabilir. Birçok alan adı kayıt şirketi, ilk kayıt için büyük indirimler ve ilerleyen yıllarda daha yüksek maliyetler içeren tanıtım teklifleri sunar.

2. Kötü müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetleri zayıf olan bir alan adı kayıt şirketi seçmek, alan adınızla ilgili bir sorun olduğunda daha az destek alacağınız anlamına gelir. Bu, web sitenizin geçici olarak kapalı kalması ve işinizin zarar görmesi anlamına gelebilir.

Çoğu işletme sahibi teknoloji konusunda bilgili değildir ve alan adı kaydının teknik yönünü basitleştirmek için alan adı kayıt şirketlerine güvenir. Bu yüzden gizlilik, SSL sertifikası ve web hosting gibi hizmetlerin anlaşılması kolay olmalı ve iyi oluşturulmuş bir kullanıcı arayüzü alan adı aktarımını ve alan adı ayarlarınızı değiştirmeyi kolaylaştırmalıdır.

3. Gizliliği göz ardı etmek

Çoğu alan adı kayıt şirketi, bir alan adı kaydettiğinizde kişisel bilgilerinizi korumak için bir hizmet sunar. Bu olmadan, o alan adının sahibi olarak bireysel olarak bilgileriniz görüntülenebilir. Bu yüzden bir alan adını kaydederken özel koruma seçeneklerini göz önünde bulundurmanız gerekir.

4. Zayıf güvenlik altyapısı

Bir alan adı kayıt kuruluşu, alan adının ele geçirilmesine karşı koruma sağlamak için sağlam bir güvenlik altyapısına sahip olmalıdır. Üçüncü, hatta dördüncü taraf veya dış kaynaklı bir alan adı kaydı kullanmak güvenliğinizi zayıflatır ve alan adınızı riske atabilir.

5. Kayıt şirketi yerine bir bayi ile çalışmak

Bayiler, bir kayıt şirketi adına alan adı kaydı sunan üçüncü taraf kuruluşlardır. Alan adınızı bir bayi aracılığıyla kaydettirmek genellikle daha yüksek bir ücret ve yetersiz müşteri hizmetleri anlamına gelir.

Çoğu bayi, kendilerinin bir kayıt kuruluşu olmadığının reklamını yapmaz, bu nedenle bunu anlamak zor olabilir. Şüpheniz varsa, hizmetin yetkili bir kayıt kuruluşu mu yoksa bayi mi olduğunu görmek için ICANN Akredite Kayıt Kuruluşları Listesi'ni kontrol edebilirsiniz.

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