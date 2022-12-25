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Dolunay ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

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Dolunay ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Aralık ayı Dolunay tarihi araştırılıyor. Dolunay ve yeni ay, astrolojide her ay meydana gelir. Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine dolunay denir. Peki, Dolunay ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

Dolunay, Ay'ın Dünya'ya göre Güneş ile ters noktada kalmasına denir. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Doğa ve gökyüzü olaylarıyla ilgilenenler de dolunay tarihini merak ediyor. Peki, Dolunay ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? İşte detaylar haberimizde...

ARALIK DOLUNAYI NE ZAMAN?

Dolunay, evresinde Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Ayın tam dair şeklinde ve parlak olduğu evreye denir.

Aralık dolunayı da 8 Aralık günü İkizler burcunda gerçekleşecek.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Dolunay Zamanı Gündem Yaşam Haberler

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