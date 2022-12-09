Dolunay ne zaman, hangi gün? Aralık 2022 Dolunayı bugün mü? Dolunay hangi burçları etkileyecek? Aralık'ta gezegenlerin durumu ne?

Burçları etkileyeceği düşünülen Aralık dolunayı ne zaman görülecek merak ediliyor. Peki, Dolunay ne zaman, hangi gün? Aralık 2022 Dolunayı bugün mü? Dolunay hangi burçları etkileyecek? Dolunay hangi burcu etkileyecek? Dolunayın ikizler burcu üzerinde etkisi var mı? İşte detaylar...

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine verilen addır. Bugün dolunay var mı? Dolunay ne zaman olur? Dolunay hangi gün? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Dolunay ne zaman görülür? İşte, 2022 dolunay tarihleri! Dolunay ne zaman? Aralık Dolunay hangi gün 2022?

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

ARALIK 2022 AYIN DURUMU NEDİR?

8 Aralık'ta dolunay evresinde olan Ay, 16 Aralık'ta sondördün, 23 Aralık'ta yeniay, 30 Aralık'ta ilkdördün evresinde olacaktır. 12 Aralık tarihinde enöte konumunda (405.900 km), 24 Aralık tarihinde ise yere en yakın konumunda (358.300 km) olacaktır.

ARALIK 2022 GEZEGENLERİN DURUMU

MERKÜR

Ayın 5'ine kadar Yılancı takımyıldızında bulunacak olan gezegen daha sonra Yay takımyıldızına geçecektir. Ay boyunca Güneş'e yakın konumda bulunduğundan gözlenemeycektir. Parlaklığı ortalama 0.7 kadirdir.

VENÜS

Ay'ın 8'ine kadar Yılancı takımyıldızında daha sonra Yay takımyıldızında bulunacaktır. Parlaklığı ortala -3.85 kadir olan gezegen Güneş'e yakın konumda olduğu için gözlenemeyecektir.

MARS

Ay boyunca Boğa takımyıldızında buluancaktır. Parlaklığı ortalama -1.25 kadir olan gezegen akşam saat 18:00 civarı doğacak ve battacağı saat olan 05:00 civarına kadar gökyüzünde kalacaktır.

JÜPİTER

Ayın boyunca Balık tkaımyıldızında bulunacaktır. Parlaklığı ortalama -2.59 kadir civarında olan gezegen Güneş battıktan sonra saat 01:00'a kadar gözlenebilecektir.

SATÜRN

Ay boyunca Oğlak takımyıldızında bulunacak olan gezegenin ortalama parlaklığı 0.7 kadirdir. Güneş battıktan sonra ssaat 22:00'a kadar gözlenebilecektir.

URANÜS

Ay boyunca Koç takımyıldızında bulunacak olan gezegenin ortalama parlakılığı 5.7 kadir civarındadır. Gün batımından sonra küçük bir teleskop yardımı saat 05:00'a kadar gözlenebilecektir.

NEPTÜN

Ay boyunca Kova takımyıldızında bulunan gezegenin ortalam parlaklığı 7.9 kadir civarındadır. Güneş battıktan sonra küçük bir teleskop yardımıyla gece yarısına kadar gözlenebilecektir.

GÜNLERE GÖRE GÖK OLAYLARI

02 Aralık : Ay Jüpiter yakın görünümde (2.6°)

08 Aralık : Ay dolunay evresinde / Ay Mars yakın görünümde (0.6°) / Mars karşı konumda

12 Aralık : Ay enöte konumunda (405.900 km)

14 Aralık : Geminid Meteor yağmuru (saatte yaklaşık 120 adet)

16 Aralık : Ay sondördün evresinde

22 Aralık : Kış gündönümü

23 Aralık : Ay yeniay evresinde

24 Aralık : Ay enberi konumnda (358.300 km) / Ay Venüs yakın görünümde (3.4°)

26 Aralık : Ay Satürn yakın görünümde (4°)

29 Aralık : Ay Jüpiter yakın görünümde (2.4°)

30 Aralık : Ay sondördün evresinde

ARALIK 2022 DOLUNAYI HANGİ BURCU ETKİLEYECEK?

2022 8 Aralık dolunayı İkizler burcunu etkileyeceği söyleniyor.

BUGÜN DOLUNAY VAR MI?

Aralık ayı dolunayı 8 Aralık Perşembe 2022 tarihinde görülecek.

2022 DOLUNAY VE YENİ AY TARİHLERİ