Astrolojide her ay dolunay ve yeni ay olayları meydana geliyor. Şubat ayının sonlarına gelirken mart ayı dolunayı ve yeniayı hakkında aramalar devam ediyor. Peki, Dolunay ne zaman, hangi gerçekleşecek? Mart ayı Dolunay tarihi ne zaman 2023?

2023 yılının üçüncü dolunayı olan Mart dolunayı başak burcunda gerçekleşirken, yeniay ise Koç burcunda gerçekleşecek. Peki, Dolunay ne zaman, hangi gerçekleşecek? Mart ayı Dolunay tarihi ne zaman 2023? İşte detaylar haberimizde...

MART 2023 DOLUNAY NE ZAMAN?

Dolunay, 7 Mart Salı günü saat 12.40'ta Başak burcunda 16 derecede gerçekleşecek.

7 Mart 2023'te Balık burcundaki Güneş ile Başak burcundaki Ay, karşıt açı oluşturacak ve bu tarihte dolunay, Başak burcunda gözlenecek. Dolunay, yeni ay evresinde başlangıcı yaşanan olay ve durumları doruk noktasına çıkarıyor. Bizi Başak burcunun etkisiyle günlük işler, rutinler, fiziksel sağlık ve düzen konusunda özenli olmaya teşvik ederken Balık burcunun etkisiyle ruhsal dengeye çağırıyor. Bu dönemde duygusal ihtiyaçlarınızı keşfetmek için fırsat yakalayabilirsiniz. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu aydınlanma gibi hayatınızda da sembolik bir aydınlanma yaşayabilir ve önemli bir eksikliğin farkına aniden varabilirsiniz.

MART YENİ AY NE ZAMAN?

Yeni Ay, 21 Mart Salı günü saat 17.22'de Koç burcunda gerçekleşecek.

DOLUNAY ZAMANLARI 2023

5 Şub 2023 – Aslan Dolunayı

20 Şubat 2023 – Balık Burcunda Yeni Ay

7 Mar 2023 – Başak Burcunda Dolunay

21 Mart 2023 – Koç Burcunda Yeni Ay

6 Nisan 2023 – Terazi Burcunda Dolunay

20 Nisan 2023 – Koç Burcunda Yeni Ay

20 Nisan 2023 – Güneş Tutulması

5 Mayıs 2023 – Ay Tutulması

5 Mayıs 2023 – Akrep Burcunda Dolunay

19 Mayıs 2023 – Boğa Burcunda Yeni Ay

4 Haziran 2023 – Yay Burcunda Dolunay

18 Haziran 2023 – İkizler Burcunda Yeni Ay

3 Temmuz 2023 – Oğlak Burcunda Dolunay

17 Temmuz 2023 – Yengeç Burcunda Yeni Ay

1 Ağustos 2023 – Kova Burcunda Dolunay

16 Ağustos 2023 Aslan Burcunda Yeni Ay

31 Ağustos 2023 – Balık Burcunda Dolunay

15 Eylül 2023 – Başak Burcunda Yeni Ay

29 Eyl 2023- Koç Burcunda Dolunay

14 Eki 2023 – Terazi Burcunda Yeni Ay

14 Eki 2023 – Güneş tutulması

28 Eki 2023 – Boğa Burcunda Ay Tutulması

28 Eki 2023 – Boğa Burcunda Dolunay

13 Kas 2023 – Akrep Burcuna Yeni Ay

27 Kas 2023 – İkizler Burcunda Dolunay

12 Ara 2023 – Yay Burcunda Yeni Ay

27 Ara 2023 – Yengeç Burcunda Dolunay

YENİ AY NEDİR?

Yeni ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilki. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama sahip olduğunda meydana gelir. Ay, bu aşamada görünmezdir. Astronomik olmayan bağlamlarda yeni ay, Güneş ile kavuşumunun ardından Ay'ın görünür olan ilk hilalini ifade eder. Ay tam olarak Güneş ile Dünya arasındayken aydınlık yüzü Dünya'dan hiç görünmez.

DOLUNAY NEDİR?

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine dolunay denir. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.