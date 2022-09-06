Astrolojide her ay Dolunay ve yeni ay yaşanır. Eylül ayının girmesiyle birlikte bu ayki dolunay tarihi yaklaşıyor. Peki, bu ayki dolunay ne zaman olacak? Dolunay ne zaman? Eylül dolunayı ne zaman? 2022 Eylül dolunayı tarihi ne zaman?

Astrolojiyi yakından takip edenler tarafından Eylül ayının dolunayının ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, bu ayki dolunay ne zaman olacak? Dolunay ne zaman? Eylül dolunayı ne zaman? 2022 Eylül dolunayı tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

EYLÜL DOLUNAYI NE ZAMAN?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine denir. Yani ayın tam daire şeklinde ve parlak görüldüğü evredir.

Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Eylül dolunayı, 10 Eylül Cumartesi günü saat 12.58'de Balık burcunda gerçekleşecek.