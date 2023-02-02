Dolunayın ne zaman olduğu ve ay takvimine göre ayın hareketleri yakından takip ediliyor. Peki, dolunay Şubat 2023 ne zaman? İşte dolunay tarihi!

Ay hareketleri çeşitli araştırmalara konu oluyor ve ay hareketleri merak ediliyor. Peki, Dolunay ne zaman 2023? Şubat ayı dolunay ne zaman? İşte detaylar…

AY TAKVİMİ NEDİR?

Kamerî takvim veya Ay takvimi, Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketleri yerine Ay'ın tam devrelerini temel alan takvim. "Mevsim yılı" da denilen bir Güneş yılında 12.37 sinodik ay bulunur, yani ay senesi daha çabuk tamamlanır.

2023 Şubat ayının dolunayı 5 Şubat günü gerçekleşecek.