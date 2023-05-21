Dolu yağışında 30 bin dekar tarım arazisi hasar gördü Nevşehir'de hafta sonu etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Dolu yağışında 30 bin dekar tarım arazisi hasar gördü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de hafta sonu etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Aniden başlayan şiddetli yağış ve dolu Nevşehir'in Acıgöl, Gülşehir, Avanos, Kozaklı ve Hacıbektaş ilçelerinde hasara neden oldu. Şiddetli yağış Gülşehir ilçesine bağlı bazı köylerde etkili oldu. Civelek Köyünde bir anda başlayan yağış şiddetini artırınca sele dönüştü. Köy içerisindeki yollarda ve alt yapılarda büyük hasar oluştu. Acıgöl ilçesinde başlayan yağış doluya dönüştü. Dakikalarca yağan dolu tarım arazilerini beyaz örtüyle kapatırken birçok tarım arazisi hasar gördü. Şiddetli yağış ve dolu Avanos, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçesine bağlı bazı köylerde de hasara neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı yaklaşık 30 bin dekar tarım arazisinde hasara neden oldu.

Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyü Muhtarı Minnet Abdioğlu; "Dün akşam saatlerinde köyümüzde dolu afeti oldu. Köyümüzde yaklaşık 5 bin dekar arazimiz yüzde seksen dolu yağışına maruz kaldı. Kaymakamlığımız ve ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. Yarım saat yağan doludan sonra bir yıllık emeğimiz gitti. Köyümüzde büyük bir mağduriyet var. Devletimizden acil yardım bekliyoruz. Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde de yaklaşık 25 bin dekar alanda hasar oluştu" şeklinde konuştu.

Nevşehir ve çevresinde etkili olan yağış ve doludan hasar gören yerlerin de tespit çalışmalarına başlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarındaki hasarları tespit ederken, İl Özel İdaresi ekipleri de selden hasar gören köylerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.