Dolu Kadehi Ters Tut 27 şarkı sözleri! DKTT 27 sözleri! Dolu Kadehi Ters Tut 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 şarkı sözleri
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Alternatif müziğin yıldız gruplarından olan Dolu Kadehi Ters Tut, sevenlerini "27" şarkısıyla buluşturdu. Başarılı şarkılar çıkaran Dolu Kadehi Ters Tut grubu 27 şarkısı ile dinleyicileri kendine hayran bırakıyor. Peki, Dolu Kadehi Ters Tut "27" şarkısı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut 27 şarkı sözleri! DKTT 27 sözleri! Dolu Kadehi Ters Tut 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 şarkı sözleri
Dolu Kadehi Ters Tut 27 şarkısı son zamanların en çok dinlenen parçalarından biri oldu. Sevenleri tarafından ilgi ile dinlenilen 27 şarkısı bütün müzik platformlarında ilk sırada yerini aldı. Çıktığı günden bugüne kadar, "27" şarkısı ilk sıralarda yerini almayı başarmıştır. Dinleyenler, tekrar tekrar bu parçayı açıyor ve keyifli zamanlar geçiriyor. Dolu Kadehi Ters Tut grubu alternatif müziğin sayılı isimlerindendir. Başarılı grup son zamanların en çok dinlenilen "27" şarkısını listelerin başında yer almaktadır. Dolu Kadehi Ters Tut 27 şarkısı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut 27 şarkısı sözleri nasıl? Detaylar haberimizde…
Sigaradan iki nefes içimizi döke döke ağlasak
Gururumun inadına seni bi' dibine kadar anlasam
Ama yine yoksun
Gece güne dönsün
Dostlarım unutsun
Yokmuşum gibi
Karanlığın içindeyim, sar beni
Yalnızım, bi' ev sahibim var benim
27 yılım geçti kirasında
Bi' anlatsam söversin de
Dumanı tutar beni
Derdimin bi' başı sonu yok gibi
Ben de mecbur konuyu kapattım
Olmamıştı kafamın da dengi bi'
Dostum ben de şarkılara yazdım
Sigaradan iki nefes içimizi döke döke ağlasak
Gururumun inadına seni bi' dibine kadar anlasam
Ama yine yoksun
Gece güne dönsün
Dostlarım unutsun
Yokmuşum gibi
35'i yarısı sanarken
Hayallerim ölüme kavuşuyo'
Hep dedim ki "Benim için erken"
Ama her an solum daha da uyuşuyo'
"Gitme o güzel geceye usulca"
Aklımda sadece bu düşünce
Ama gemi böylesine tutunca
Parmaklıkları bırakasım geliyo
Sigaradan iki nefes içimizi döke döke ağlasak
Gururumun inadına seni bi' dibine kadar anlasam
Ama yine yoksun
Gece güne dönsün
Dostlarım unutsun
Yokmuşum gibi
Ama yine yoksun
Gece güne dönsün
Dostlarım unutsun
Yokmuşum gibi
Çok başında henüz işin.
21 yaşında. Zorda kalmamış.
Onun için beklemez aşında zorluk olsun.
Vakti geldiğinde servisiyle önüne konsun.
Şöyle dursun.
İsteğiydi bir ressam olmak.
Aklındaydı hisleriyle tuvale dolmak.
Olmadı. Ama o kalktı, yılmadı ve çok çalıştı.
Ama zordu her şey. Zamanında rahata çok alıştı.
Aslında bir fikri var ama olmuyor ne yapsa.
Dönmüyor şansı.
Yeteneği var fakat ortamları sakat.
Popüler değil tarzı.
Beğenilmedi. Haz edilmedi. Önemsenmedi. Benimsenmedi yine.
Gitmeliydi bu diyardan. Bir şekilde dönmeliydi bu zarardan.
Dönemedi. Ne yapmalıydı bilemedi. Öfkeliydi.
Hırs gelince gözü karardı, hırsı boşunaydı.
Hayaliydi bir yıldız olmak. Olamazdı kaderinde burada solmak.
Solmadı. Yıldız da olmadı, olamadı.
Genç yaşında işli güçlü biri oldu çıktı.
Aslında bir fikri var ama olmuyor ne yapsa.
Dönmüyor şansı.
Yeteneği var fakat ortamları sakat.
Popüler değil tarzı.
Çok yalnız kaldı birden
Üşüdü, yok üstünü örten
Yağmur çamur ıslanırken
Doluyordu gözleri bazen
Zamanı çok geçmiş sanki
Halbuki henüz #22
Sağa sola koştururken
Dalıyordu gözleri bazen
Dokunmayın ona, kırılgan bu ara
Küserse eğer gider uzaklara
Geçmişe ait anılarla
İşi yoktu daha fazla
Yine de yarını tasarlarken
Arıyordu gözleri bazen
Yerli yersiz sorar oldu
Yazıyor ya da çiziyordu
Ama her yer kararırken
Görür oldu gözleri bazen
Görüyordu gözleri bazen
Dokunmayın ona, kırılgan bu ara
Küserse eğer, gider uzaklara