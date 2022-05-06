Dolu Kadehi Ters Tut 27 şarkı sözleri! DKTT 27 sözleri! Dolu Kadehi Ters Tut 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 şarkı sözleri

Dolu Kadehi Ters Tut 27 şarkısı son zamanların en çok dinlenen parçalarından biri oldu. Sevenleri tarafından ilgi ile dinlenilen 27 şarkısı bütün müzik platformlarında ilk sırada yerini aldı. Çıktığı günden bugüne kadar, "27" şarkısı ilk sıralarda yerini almayı başarmıştır. Dinleyenler, tekrar tekrar bu parçayı açıyor ve keyifli zamanlar geçiriyor. Dolu Kadehi Ters Tut grubu alternatif müziğin sayılı isimlerindendir. Başarılı grup son zamanların en çok dinlenilen "27" şarkısını listelerin başında yer almaktadır. Dolu Kadehi Ters Tut 27 şarkısı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut 27 şarkısı sözleri nasıl? Detaylar haberimizde…

DOLU KADEHİ TERS TUT 27 ŞARKI SÖZLERİ

Sigaradan iki nefes içimizi döke döke ağlasak

Gururumun inadına seni bi' dibine kadar anlasam

Ama yine yoksun

Gece güne dönsün

Dostlarım unutsun

Yokmuşum gibi

Karanlığın içindeyim, sar beni

Yalnızım, bi' ev sahibim var benim

27 yılım geçti kirasında

Bi' anlatsam söversin de

Dumanı tutar beni

Derdimin bi' başı sonu yok gibi

Ben de mecbur konuyu kapattım

Olmamıştı kafamın da dengi bi'

Dostum ben de şarkılara yazdım

Sigaradan iki nefes içimizi döke döke ağlasak

Gururumun inadına seni bi' dibine kadar anlasam

Ama yine yoksun

Gece güne dönsün

Dostlarım unutsun

Yokmuşum gibi

35'i yarısı sanarken

Hayallerim ölüme kavuşuyo'

Hep dedim ki "Benim için erken"

Ama her an solum daha da uyuşuyo'

"Gitme o güzel geceye usulca"

Aklımda sadece bu düşünce

Ama gemi böylesine tutunca

Parmaklıkları bırakasım geliyo

Sigaradan iki nefes içimizi döke döke ağlasak

Gururumun inadına seni bi' dibine kadar anlasam

Ama yine yoksun

Gece güne dönsün

Dostlarım unutsun

Yokmuşum gibi

Ama yine yoksun

Gece güne dönsün

Dostlarım unutsun

Yokmuşum gibi

DOLU KADEHİ TERS TUT 21 SÖZLERİ

Çok başında henüz işin.

21 yaşında. Zorda kalmamış.

Onun için beklemez aşında zorluk olsun.

Vakti geldiğinde servisiyle önüne konsun.

Şöyle dursun.

İsteğiydi bir ressam olmak.

Aklındaydı hisleriyle tuvale dolmak.

Olmadı. Ama o kalktı, yılmadı ve çok çalıştı.

Ama zordu her şey. Zamanında rahata çok alıştı.

Aslında bir fikri var ama olmuyor ne yapsa.

Dönmüyor şansı.

Yeteneği var fakat ortamları sakat.

Popüler değil tarzı.

Beğenilmedi. Haz edilmedi. Önemsenmedi. Benimsenmedi yine.

Gitmeliydi bu diyardan. Bir şekilde dönmeliydi bu zarardan.

Dönemedi. Ne yapmalıydı bilemedi. Öfkeliydi.

Hırs gelince gözü karardı, hırsı boşunaydı.

Hayaliydi bir yıldız olmak. Olamazdı kaderinde burada solmak.

Solmadı. Yıldız da olmadı, olamadı.

Genç yaşında işli güçlü biri oldu çıktı.

Aslında bir fikri var ama olmuyor ne yapsa.

Dönmüyor şansı.

Yeteneği var fakat ortamları sakat.

Popüler değil tarzı.

DOLU KADEHİ TERS TUT 22 ŞARKI SÖZLERİ

Çok yalnız kaldı birden

Üşüdü, yok üstünü örten

Yağmur çamur ıslanırken

Doluyordu gözleri bazen

Zamanı çok geçmiş sanki

Halbuki henüz #22

Sağa sola koştururken

Dalıyordu gözleri bazen

Dokunmayın ona, kırılgan bu ara

Küserse eğer gider uzaklara

Geçmişe ait anılarla

İşi yoktu daha fazla

Yine de yarını tasarlarken

Arıyordu gözleri bazen

Yerli yersiz sorar oldu

Yazıyor ya da çiziyordu

Ama her yer kararırken

Görür oldu gözleri bazen

Görüyordu gözleri bazen

Dokunmayın ona, kırılgan bu ara

Küserse eğer, gider uzaklara

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