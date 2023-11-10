Dolmabahçe Sarayı: Tarih Kokan İhtişam

Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde inşa edilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında kullanılan önemli bir yapıdır. İşte, Dolmabahçe Sarayı'nın tarihi...

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Beşiktaş'ta yer alan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde hükümet merkezi olarak kullanılan muazzam bir saraydır. Peki, Dolmabahçe Sarayı ne zaman yapıldı ve tarihçesi nasıl şekillendi?

DOLMABAHÇE SARAYI'NIN İNŞA TARİHİ

Dolmabahçe Sarayı'nın inşası, 19. yüzyılın ortalarına, 1843 yılına dayanır. Osmanlı Sultanı Abdülmecit tarafından, Topkapı Sarayı'nın artan işlevsel sıkıntılarına ve modernleşme çabalarına cevap olarak planlanmıştır. Sarayın inşaatı, baş mimarlar Garabet Balyan ve oğlu Nigogayos Balyan tarafından yönetilmiştir.

Dolmabahçe Sarayı'nın inşası, Osmanlı İmparatorluğu'nun mimari anlayışındaki değişimi simgeler. Osmanlı'nın geleneksel sarayları, harem ve selamlık bölümleri arasında ayrılırken, Dolmabahçe Sarayı'nda bu ayrım daha modern ve Batılı bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Saray, Barok ve Rokoko mimari tarzlarından etkilenerek, Avrupa'daki saraylara benzer bir ihtişam ve zarafetle inşa edilmiştir.

DOLMABAHÇE SARAYI'NIN TARİHÇESİ

Dolmabahçe Sarayı, tamamlandıktan sonra Osmanlı padişahları tarafından kullanılmış ve özellikle 19. ve 20. yüzyıl başlarındaki son Osmanlı padişahları tarafından hükümet işleri için kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki önemli siyasi ve toplumsal olaylara da tanıklık etmiştir.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin ardından, Dolmabahçe Sarayı'nın resmi olarak kullanılması sona erdi. Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'nın başkent olmasından sonra İstanbul'dan ayrıldı ve Dolmabahçe Sarayı devlet misafirlerini ağırlamak üzere kullanılmaya devam etti.