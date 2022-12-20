Masterchef'te bugünkü dokunulmazlık oyununda birbirinden lezzetli dolma çeşitleri yapıldı. İzleyiciler evde dolma yapmak için, Dolma nasıl yapılır? Masterchef en güzel 3 çeşit dolma tarifi! Dolma çeşitleri nelerdir? Dolma içi için gerekli malzemeler neler? araştırması yapıyor. Peki, en güzel dolma tarifleri nasıldır? Dolma nasıl yapılıyor? Dolma içi hazırlama ve tarifi sizlerle...

Masterchef'te lezzetli yemekler yapılmaya devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyununda dolma çeşitleri yapılacak. En güzel dolma tarifi nedir? Dolma içi nasıl hazırlanır? En lezzetli dolma yapılışları haberimizde...

DOLMA NEDİR?

Dolma, Balkan, Güney Kafkasya, Orta Asya, Akdeniz, Ege ve Orta Doğu mutfaklarında yeri olan bir yemek çeşididir. Biber, domates, soğan, patlıcan ve kabak gibi sebzelerden yapılmaktadır. 2017 yılında Azerbaycan'ın "Dolma yapımı ve paylaşımı geleneği" UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine dahil edilmiştir. Bu geleneğe halen daha Azerbaycan'da rastlanmaktadır. Dolma aynı zamanda geleneksel Irak mutfağının en popüler yemeklerinden biridir ve Irak'ın yöresel yemeği olarak kabul edilir. Dolma, Irak'taki tüm etnik gruplar tarafından tüketilir.

KURU DOLMA TARİFİ

Kuru patlıcan ve kuru biberleri çok yumuşamayacak kıvama gelene kadar haşlayın ve daha sonra suyunu süzün.

Bir kaseye içerisine kıyma, soğan, pirinç, rendelenmiş sarımsak, nar ekşisi, tüm baharatlar ve zeytinyağını ekledikten sonra güzelce yoğurun.

Haşlanmış kuru patlıcan ve biberlere kıymalı harcı içerisine doldurun.

Kuru patlıcanları ve biberleri tencere içerisine dizin.

Ayrı bir sos tenceresinde içerisinde sıvı yağ ve salçayı kızdırıp daha sonra tencereye ekleyin.

Üzerine 1 çay bardağı su ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirdikten sonra kuru dolmanız hazır. Masterchef jürileri ise iyi pişmiş bir kuru olma için en az yarım saat boyunca pişirilmesi gerektiğini belirtti.

KURU DOLMA MALZEMELERİ NELER?

Kuru dolma yapabilmek için gerekli malzemelerin hepsi aşağıda yer almaktadır.

10 adet kurutulmuş patlıcan

10 adet kurutulmuş biber

250 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı yenibahar

1,5 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kuru dolma sosu için:

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

DOLMA İÇİ MALZEMELERİ NELER?

1 yemek kaşığı salça

Yarım kg. yeşil mercimek

300 gr. çekilmiş yarma

2 baş soğan

200 gr. pastırma veya yağdan ayrılmış kuyruk kıkırdak

Kara biber, kırmızı biber

Kimyon, bir diş sarımsak, tuz

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı sıvı yağ

250 gr. koyun kuyruğu

DOLMA İÇİ NASIL YAPILIR? DOLMA İÇİ TARİFİ

Koyun kuyruğu küp şeker büyüklüğünde doğranır. Bir tavada kavrularak yağı eritilir. Kevgirden süzülerek yağından ayrılır. Sıcak olarak tavada dövülür. Islatılmış mercimekler hazırlanır, süzülür soğan küp şeklinde doğranır. Bir çay bardağı sıvı yağda kavrulur. İnce ince doğranmış pastırmalar soğanın üzerine ilave edilir. Haşlanmış mercimek yıkanmış yarma eklenerek 1,5 su bardağı sıcak su ilave ederek dövülmüş kıkırdak ve baharat eklenir. Pilav kıvamına gelince altı kapatılır maydanoz (kıyılmış) eklenerek sıcak servis yapılır. Not: Üzüm yaprağıyla bohça şeklinde sarılarak dolma gibi de yenebilir.

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMA MALZEMELERİ

5 adet kuru soğan

3 su bardağı su (haşlamak için)

1 çay kaşığı tuz (haşlama suyuna)

İç malzemesi için:

1 su bardağı pirinç

1 kuru soğan

1 tutam maydanoz

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 tablet tavuk bulyon

Üzeri için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su (kontrol edilip sonradan da sıcak su ilavesi yapılacak suyunu çektikçe)

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMA NASIL YAPILIR?

Soğanların kabuklarını soyup bıçakla diklemesine bir yarısından keselim.

Bir çay kaşığı tuz eklediğimiz suya bırakalım.15-20 dk soğanlar yumuşayana kadar haşlayalım.

Haşlanan soğanları süzüp yapraklarına ayıralım.

İç harcı için; 1 su bardağı yıkanıp süzülmüş pirinç, küçük küçük doğranmış soğan, domates ve maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, 1 er çay kaşığı kekik ve pul biber (karabiber de ekleyebilirsiniz), 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tablet Knorr bulyonu da rendeleyerek karışıma dahil edelim. Bulyonla dolmalarımız çok daha lezzetli bir hale gelecektir. Güzelce karıştıralım.

Yapraklarına ayırdığımız soğanların bir ucuna iç harcından koyup rulo şeklinde diğer ucuna kadar saralım.

Uygun bir tencereye dizelim.

Üzerine 1 su bardağı sıcak su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim.

Üzerine küçük bir kapak ya da tabak kapatalım (dağılmamaları için). Yüksek ateşe koyalım. Kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp pişmeye bırakalım. Sık sık kontrol edelim. Gerekirse sıcak su ilavesi yapalım.

İyice piştikten sonra altını kapatıp 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Üzeri için tereyağı ve salça kızdırabilirsiniz.