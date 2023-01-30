Dolittle filmi 30 Ocak 2023 Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilirken yönetmen koltuğunda Stephan Gaghan oturuyor. Peki, Dolittle filiminin konusu nedir? Dolittle filiminin oyuncuları kimlerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Başrolünde Robert Downey Jr.'ın yer aldığı yönetmenliğini ise Stephan Gaghan'ın yaptığı film 2020 yılında vizyona girdi. 250 milyon dolar hasılat ileyılının en çok hasılat elde edenfilmi oldu.Dolittle filimi beyazperdeden sonra yeniden izleyicileriyle bu sefer Televizyon ekranlarında buluşacak. Peki, Dolittlefiliminin konusu nedir? Dolittle filiminin oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

DOLITTLE FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Dr. John Dolittle, İngiltere'nin en ünlü doktor ve veterineridir. Yıllar önce karısını kaybeden Dolittle, bunun akabinde kendisini malikanesinin duvarları arasına kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen Dolittle, genç kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan dışarı çıkmaya karar verir. Hastalığa çare aramak için efsanevi bir adaya doğru yola koyulan Dolittle bu süreçte genç çırağının yanı sıra endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı devekuşu, kutup ayısı ve akıl hocası olan papağan da eşlik eder.

DOLITTLE OYUNCULARI KİMLER?

Dolittle filinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: