28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Döviz kuru hakkında merak edilenler ise Doların yükselişi devam eder mi? Son dakika! Dolar daha yükselir mi? Dolar yükselecek mi? soruları ile araştırıldı.

Doların yükselişi devam eder mi? Son dakika! Dolar daha yükselir mi? Dolar yükselecek mi? soruları gündemde yer aldı. Dövizdeki hareketliliğin ardından döviz hakkında merak edilenler arttı. Vatandaşlar ise hareketliliğin ardından Doların yükselişi devam eder mi? Son dakika! Dolar daha yükselir mi? Dolar yükselecek mi? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

DOLARIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDER Mİ?

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 10.40 itibarıyla 22.96 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,68; gram altın ise 1.445 TL seviyelerinde seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

7 HAZİRAN DOLAR, ALTIN, EURO NE KADAR?

Son günlerde yükselişe geçen dolar 23 lirayı, gram altında 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşan dolar saat 10.40 itibarıyla 22.96 liradan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,68; gram altın ise 1.445 TL seviyelerinde seyrediyor.