Dolardaki düşüş market fiyatlarına yansıdı mı? sorusu son günlerin en çok araştırılan konusu oldu. Dolardaki sert düşüşün ardından vatandaşların gözü marketteki ürünlerin fiyatlarında. Vatandaşlar dolardaki düşüşün aksine bazı marketlerin ürünlerine zam yaptığını iddia etti. Beklenen indirim müjdesi Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden geldi.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ MARKET FİYATLARINA YANSIDI MI?

Dolardaki düşüşün ardından beklenen ilk indirim haberi Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinden geldi. Tarım Kredi Kooperatifi, marketlerindeki ürünlerde yüzde 30 indirim yaptığını açıkladı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirterek, "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" dedi.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Konu hakkında bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dövizdeki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artırılacağını belirterek, fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi.

Bakan Muş açıklamasında şunları söyledi:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"

TURAN: DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜN MARKETLERE YANSIMASINI BEKLİYORUZ

Dün TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde özellikle üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir, milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir." dedi.

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