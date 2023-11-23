DOLARDA SON DURUM (CANLI) 2023 | 23 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
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DOLAR KAÇ TL?
Güne yatay seyirle başlayan dolar, rekor seviye olan 28,93'ün hemen altında 28,86'dan işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Euro 31,56'dan satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 36,0970'ten satılıyor.