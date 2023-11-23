Haberler ›› Gündem ›› DOLARDA SON DURUM (CANLI) 2023 | 23 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

DOLARDA SON DURUM (CANLI) 2023 | 23 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

23 Kasım 2023 tarihinde dolar ne kadar oldu, kaç TL'ye denk geldi ve 1 dolar ne kadar soruları gündemde. Bu soruların yanıtlarını merak edenler için güncel döviz kuru bilgileri haberler.com üzerinden takip edilebilir. Doların TL karşısındaki değeri ve 1 doların TL karşılığı konusunda detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. 23 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar kaç lira? Dolar ne kadar?