TL'nin bir gece 2 lira yükselerek 23 lira seviyelerine çıkmasının ardından kurun 25 liraları göreceği söyleniyordu. Ancak 23,46 ile rekor kıran dolar, 23,20 seviyelerinde sabitlendi. Peki Dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar kaça kadar yükselir, ne kadar yükselir? İşte detaylar...

Dolar yükselecek mi? TL'nin bir gece 2 lira yükselerek 23 lira seviyelerine çıkmasının ardından kurun 25 liraları göreceği söyleniyordu. Ancak 23,46 ile rekor kıran dolar, 23,20 seviyelerinde sabitlendi. Peki Dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar kaça kadar yükselir, ne kadar yükselir? İşte detaylar haberimizde...

DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ, SABİT Mİ KALACAK?

TL karşısında bir gecede yüzde 7'den fazla değer kazanan dolar, 21 lira seviyelerinden 23,46'ya kadar çıkarak rekor tazeledi. Doların 25 liranın üzerine çıkacağı konuşulurken, 23,20 lira seviyelerinde dengelenmesinin nedeni ortaya çıktı. ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu bankalarına döviz satışını durdurma talimatını geri çekmesiyle kurun sabitlendiğini aktardı.

KAMU BANKALARI YENİDEN DEVREDE

Bloomberg'den Kerim Karakaya, Çağan Koç ve Beril Akman'ın "Sert düşüşün ardından Türk kamu bankaları TL'yi savunmaya geri döndü" başlıklı haberine göre, dolar kurundaki artışı frenlemek üzere bugün kamu bankaları tekrar devreye girdi. Dün, Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarının Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinden döviz satarak kura müdahale etmesi uygulamasına ara vermiş, ancak kurdaki artışın yüzde 6'yı aşması üzerine tekrar müdahale başlamıştı.

ASKIYA ALINMASI NORMALLEŞME SİNYALİ OLARAK ALGILANDI

Uygulamanın geçici olarak da olsa askıya alınması ve dolar kurunun artması, yabancı yatırımcılar tarafından "normalleşme sinyali" olarak algılanmıştı. Bugün, kamu bankalarının tekrar devreye girmesinin etkisiyle kurda yükseliş sınırlı kaldı ve dün 23,17'yi gören kur bugün 14.38 itibarıyla 23,37 seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN KREDİ RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

Kamu bankalarının bugün tekrar kura müdahale politikasına dönmesiyle Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) de tekrar yükselişe geçti ve dün 483 baz puan iken bugün 516 baz puana yükseldi. Böylece CDS haziran ayında ilk kez yükselmiş oldu.