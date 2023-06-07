Sabah saatlerinde 21.94 TL bandında olan dolar şu anda çok hareketli. Hızla yükseliyor. Peki, Dolar yükselir mi? Son dakika yorumlar! Dolar neden yükseliyor?

14 Mayıs seçimlerinden önce 1 Amerikan Doları 19.50 TL idi. Özellikle 28 Mayıs'ta gerçekleşen 2. tur seçimlerinden sonra dolar hızla yükselmeye başladı. Ellerinde döviz tutanlar ve yatırımcıların aklında ise tek soru var: Dolar yükselir mi? Son dakika yorumlar! Dolar neden yükseliyor? İşte ünlü ekonomistlerin dolar hakkında yorumları…

DOLAR YÜKSELİR Mİ? DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Türkiye'nin seçime gittiği iki tarih arası dönemde doların genellikle sabit kaldığı ve 19.50 TL bandında oynayan dolar özellikle 7 Haziran gününde hızlı bir ivmeyle yükselmeye başladı. Doların yükselmesinin içerden ve dışardan birçok sebebi bulunurken hızlı dalgalanmalar genellikle Türkiye'nin Dünya'ya sağladığı güvenle alakalı olduğu yorumlanıyor.

SON DAKİKA DOLAR YORUMLARI

Türk Lirası Dolar karşısında hızla değer kaybetmeye devam ediyor. 28 Mayıs'ta 20 TL olan dolar, 3 Haziran'da 21 TL'yi bugün (7 Haziran) de 23.12 TL 'ye ulaşarak rekor kırdı. Sosyal medyada özellikle ekonomistlerin yorumları aranırken, sizler için en çok okunan yorumları derledik.

Bütün o palavralar kapaklar açıldığında böyle ortaya çıkabilecek tabloyu saklamak için atıldı.

Ülkenin milyarlarca dolar döviz rezervleri berbat politikaların sonuçlarını örtülemek için eritildi… pic.twitter.com/tP4dA2774S — Uğur Gürses ?? (@ugurses) June 7, 2023

Merkez Bankası bağımsız olmayınca, hain gibi elindeki bütün dolarları satınca...

Dolar 'ın 22.85'i görmesi acayip mi?

Gayet normal... Oyna devam!



#DolarTL — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) June 7, 2023