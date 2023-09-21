DOLAR YÜKSELİR Mİ, dolar kaç oldu? 21 Eylül 2023 TCMB kararı sonrası dolar kuru kaç oldu?

Merkez Bankası bugün düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyurdu. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyordu ve tahminler gerçekleşti. TCMB, politika faizini yüzde 30'a çekti. Peki, Dolar yükselir mi, dolar kaç oldu? 21 Eylül 2023 TCMB kararı sonrası dolar kuru kaç oldu? İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıkladı. Banka son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırıp yüzde 25'e çıkarttı. TCMB ise az önce kararını verdi ve faiz oranını yüzde 30 olarak güncelledi. Peki, Dolar yükselir mi, dolar kaç oldu? 21 Eylül 2023 TCMB kararı sonrası dolar kuru kaç oldu? İşte detaylar… İşte detaylar…

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi sayfalarından az önce faiz oranını açıkladı. Yapılan açıklamada, "21 Eylül 2023 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 500 baz puan artırıldı." ifadelerine yer verildi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Şimdi ise gözler dolarda. Peki, faiz artarsa dolar yükselir mi?

Politika faizi artışı, genellikle ülkenin para biriminin değerini artırırken yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirebilir. Yüksek politika faizleri, yatırımcıların o ülkenin para birimini satın alarak faiz getirisi elde etmelerini teşvik edebilir. Bu nedenle, politika faizlerinin artması, yatırımcıların o ülkenin para birimine olan talebini artırabilir ve bu da para biriminin değerini yükseltebilir.

Dolayısıyla, politika faizi artışları genellikle yerel para biriminin değerini artırırken, yabancı para birimleri karşısında yükselmesine neden olabilir. Ancak bu ilişki karmaşık bir şekilde etkilenir ve birçok faktör, döviz kurlarının hareketini etkiler. Ekonomik veriler, ticaret dengesi, siyasi istikrar, küresel gelişmeler ve diğer faktörler de döviz kurlarının değerini etkileyebilir.

21 EYLÜL 2023 TCMB KARARI SONRASI DOLAR KURU KAÇ OLDU?

21 Eylül 2023 tarihinde güne 27,03'ten başlayan dolar şu anda 27,08'ten işlem görüyor.

TCMB FAİZ YÜZDE KAÇ OLDU?

TCMB, politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a çekti.

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