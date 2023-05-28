Seçimlerin ardından dolar kurundaki son durum ne olacak merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu sorusu en çok araştırılan sorular arasında yer alırken, Dolar yükselecek mi düşecek mi? Seçimden sonra dolar ne olur? Gündem konusu oldu.

Dolar yükselecek mi düşecek mi? Seçimlerin ardından dolar kurundaki son durum ne olacak merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu sorusu en çok araştırılan sorular arasında yer alırken, Dolar yükselecek mi düşecek mi? Seçimden sonra dolar ne olur? Gündem konusu oldu. Detaylar...

DOLARDA SON DURUM NEDİR?

2. tur öncesi dalgalı bir seyir izleyen dolar, Cuma günü gece yarısı serbest piyasada 20 lira 47 kuruş seviyesini görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Cuma sabah saatlerinde 19,96 seviyelerine kadar düşen dolar/TL, saat 14.00 itibarıyla yeniden 20 liranın üzerinde seyretti. Şu an ise dolar 20 lira 1 kuruş değerindedir.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy dün borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirirken, ABD hazinesinin nakit miktarı dün 76,5 milyar dolardan 49,5 milyar dolara geriledi. Öte yandan, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

TEMMUZ'DA 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen makroekonomik verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda bankanın 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 40'ı aştığını belirterek, haziran ayında faiz artışı yapılmaması halinde temmuz toplantısında yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi. Bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi verileriyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.