Dolar yükselecek mi? Bugün Dolar Ne Kadar, 1 Dolar kaç lira? 4 Ekim Güncel Döviz Kuru!

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DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,56 seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dün, yüzde 0,2 artışla günü 27,4648'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 değer kazancıyla 27,56'dan işlem görüyor.

4 EKİM DÖVİZ KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,82'den, sterlin/TL ise 33,22'den satılıyor. ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin "şahin" yönlendirmelerinin ardından ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi 10 baz puanın üzerinde artış göstererek yüzde 4,70 seviyelerine tırmanırken, yüzde 0,9 yükselişle günü 107,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, yaklaşık son bir yılın en güçlü kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi şu sıralarda ise yatay bir seyir izliyor.