28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. 7 Haziran sabah saatlerinde artış gösteren dolar hakkında Dolar yükseldi mi? Son dakika! Dolar ne kadar oldu? 7 Haziran dolar kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatı! araması yapılıyor.

Dolar yükseldi mi? Son dakika! Dolar ne kadar oldu? 7 Haziran dolar kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatı! merak ediliyor. Vatandaşların gündeminde yer alan dolar hakkında merak edilenler arasında doların yükselip yükselmediği yer aldı. Peki, Dolar yükseldi mi? Son dakika! Dolar ne kadar oldu? 7 Haziran dolar kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatı!

DOLAR YÜKSELDİ Mİ?

Son günlerde yükselişe geçen dolar, 23 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşan dolar saat 10.12 itibarıyla 23.05 liradan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,71; gram altın ise 1.542 TL seviyelerinde seyrediyor. Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 10.12 itibarıyla 23.05 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,71; gram altın ise 1.542 TL seviyelerinde seyrediyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.