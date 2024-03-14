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Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

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Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Dolar ve Euro'nun son durumları merak ediliyor. Güncel döviz kurlarında yaşanan değişiklikler ekonomi gündeminin önemli konularından biri oldu. Dolar ve Euro'nun bugünkü değerleri ne kadar? İşte detaylar...

Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Şubat dolar kaç TL? gündemden düşmüyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1280 lira oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro 35,2910 liradan güne başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü 2 bin 209 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne de yükselişle başlayarak saat 10.45 itibarıyla 2 bin 219 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 720 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 120 liradan satılıyor.

Dolar ve Euro'nun Güncel Değerleri Ne Oldu?

31 MART SEÇİMLERİNDEN SONRA NE OLACAK?

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com'a yaptığı açıklamada 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra döviz kurunda yaşanabilecek hareketliliğe ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimden sonra döviz kurunda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı. Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Erdoğan, seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceği ile ilgili yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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