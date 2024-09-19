Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu?

Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? Bugün (19 Eylül ) döviz kuru ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Bu hafta, piyasalarda ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin faiz kararları ön planda olacak. 1 Dolar/Euro kaç TL, Dolar/Euro ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

19 EYLÜL DOLAR NE KADAR?

Bugün saat 01:11 tarihinde 1 Dolar güncel alış fiyatı 34,0125 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,0181 TL oldu.

19 EYLÜL EURO NE KADAR?

Bugün 19 Eylül 2024 güncel Euro alış fiyatı 38,0970 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 38,1163 TL olmuştur.

19 EYLÜL STERLİN NE KADAR?

Bugün 19 Eylül 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 45,0797 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,3056 TL olmuştur.

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