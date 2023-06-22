Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti. Faizin yükseltilmesiyle birlikte piyasalar hareketlenmeye başladı. Dolar ve altın yükseldi. Bunun ardından vatandaşlar, Dolar ve altın neden yükseldi? 22 Haziran Altın ve dolar neden yükseliyor? Faiz artınca dolar artar mı azalır mı? Faiz yükselince altın yükselir mi? merak etti. İşte detaylar...

Faiz artınca dolar azalır mı artar mı? Faiz arttığında doların düşmesi gerekmez mi? Faiz artınca altın yükselir mi azalır mı? Faiz artarsa altının da düşmesi gerekmiyor mu? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Dolar ve altın neden yükseldi? 22 Haziran Altın ve dolar neden yükseliyor? Faiz artınca dolar artar mı azalır mı? Faiz yükselince altın yükselir mi? İşte ayrıntılar...

FAİZ ARTTI MI AZALDI MI 2023?

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan'la ilk toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 6,5 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

DOLAR VE ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? (22 HAZİRAN PERŞEMBE 2023)

1 dolar kaç TL : 24,4130 TL

24,4130 TL 1 gram altın kaç TL : 1506,0 TL

DOLAR VE ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıklayarak, 27 ay sonra bir ilke imza attı ve haziran ayı faizini yüzde 15 seviyesine yükseltti. Merkez'in kararına ilişkin değerlendirme ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın 27 ay sonra bir ilke imza atarak politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkartması sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikasının Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağını söyledi. Şimşek, "Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür" dedi.

MERKEZ'İN KARARINA İLİŞKİN İLK DEĞERLENDİRME

Bakan Şimşek, "Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.

"GÜVEN KURALA GÖRE POLİTİKALAR UYGULANARAK TEMİN EDİLEBİLİR"

Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.

"PİYASA EKONOMİSİ, SERBEST KAMBİYO REJİMİ..."

Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası, piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır.

"MERKEZ'İN KARARINI BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRMEK GEREK"

Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür. 2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek" ifadelerini kullandı.

FAİZ ARTARSA DOLAR VE ALTIN DÜŞER Mİ, ARTAR MI?

Mynet'in haberine göre, Yatırım Kredi tarafından yayımlanan makalede konu ile ilgili, "Dolar/TL kuru artarsa gram altın veya çeyrek altın fiyatı yine yükselir. FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir. ... Eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez." denildi.

Merkez Bankası faizi indirirse, banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesi demektir.

Faizlerin düşmesi, yatırımın artmasına ve ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR"

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA KADEMELİ OLARAK GÜÇLENECEK"

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

"PARA POLİTİKASI ETKİNLİĞİ ARTACAK"

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

"SADELEŞME SÜRECİ KADEMELİ OLACAK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."