Dolar rekor seviyesi kaç, rekor kırdı mı ve 1 dolar kaç TL olduğu gündeme geliyor. 26 Mayıs 2023 döviz kuru merak ediliyor. Dün 20 TL üzerine çıkarak tarihi rekorunu gören dolar kurundaki yüksek seyir devam ediyor. Dolar rekor seviyesi kaç, rekor kırdı mı ve 1 dolar kaç TL araştırılıyor. 26 Mayıs 2023 döviz kuru merak ediliyor. Peki, Dolar rekor seviyesi kaç, rekor kırdı mı? 1 dolar kaç TL? 26 Mayıs 2023 döviz kuru!

Dolar, Türk lirası karşısında gece yarısı serbest piyasada cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Dolar rekor seviyesi kaç, rekor kırdı mı ve 1 dolar kaç TL olduğu gündeme geliyor.Dolar rekor seviyesi kaç, rekor kırdı mı ve 1 dolar kaç TL araştırılıyor. 26 Mayıs 2023 döviz kuru merak ediliyor. Dolar rekor seviyesi kaç, rekor kırdı mı? 1 dolar kaç TL? 26 Mayıs 2023 döviz kuru! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR REKOR SEVİYESİ KAÇ?

Dün 20 TL üzerine çıkarak tarihi rekorunu gören dolar kurundaki yüksek seyir devam ediyor. Dün gece yarısı, serbest piyasada dolar 20.47 TL'yi geçerek tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

1 DOLAR KAÇ TL?

Dolar bugün 21,75 TL'dir.

26 MAYIS 2023 DÖVİZ KURU

Saat 07.27 itibarıyla dolar 19.9988'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,44 seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise dolar/TL 21,17, Euro/TL 22,75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1,07'den işlem görüyor. Serbest piyasada haftalardır 20 TL'nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı'da seçim öncesi dönemde 23-24 TL'lere yaklaşan fiyatlar görülmüş, bankalararası piyasada da 22 TL'nin üzerinde işlemler gerçekleşiyordu.