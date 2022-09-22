Gün içinde dolar kurunun yükselmesinden dolayı birçok vatandaş doların tüm zamanların en yüksek rakamını görüp görmediğini merak ediyor. Bu nedenle Dolar rekor kırdı mı? ve Dolar rekoru ne kadar? Sorularını sık sık aratıyorlar. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru ne kadar?

Türk lirasındaki dalgalanmaların devam etmesinden kaynaklı dolar kurundaki fark değişiklik gösteremeye devam ediyor. 22 Eylül tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar Dolar rekor kırdı mı? Ve Dolar rekoru ne kadar? Sorularını merak ediyor. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dolar 22 Eylül günü içerisinde gördüğü en yüksek işlem kuru 18,36 TL olarak görüldü. Bu neden dolar rekor kırmadı fakat tüm zamanların rekoruna oldukça yaklaşan bir rakama ulaştı. Tüm zamanların rekoru ise 20 Aralık 2021 tarihine aittir. Rekor kurda ise dolar 18,41 TL'den işlem görmüştür.

GÜNCEL DOLAR KURU NEDİR?

Dolar kurunun gün içerisindeki dalgalanması sebebiyle insanların merak ettiği bir diğer soru ise güncel dolar kuru nedir? Sorusudur. 22 Eylül tarihinde güncel dolar kuru ise 18,36 civarında seyretmektedir. Fakat bu durum ilerleyen saatlerde değişiklik gösterebilmektedir.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.