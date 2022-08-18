Dolar rekor kırdı mı? Sorusu birçok kişi tarafından merak konusu olmuştur. Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru ne kadar? Gibi sorular, doların dalgalanmasıyla birlikte oldukça merak ediliyor. Peki Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru ne kadar? Güncel dolar kuru nedir?

Dolar rekor kırdı mı? Sorusu, dolar kurundaki artış sebebiyle insanların kafasında sordukları sorulardan bir tanesidir. 18 Ağustos tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle insanlar dolar rekor kırdı mı? Düşüncesini tekrar araştırmaya başladı. Peki Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru ne kadar? Güncel dolar kuru nedir?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

18 Ağustos tarihinde yaşanan dolar kuruna rağmen dolar rekor kırmadı. Bu zamana kadar dolar kurunun en yüksek işlem gördüğü rakam 18.41₺'dir. Bugün ise dolar kuru 18.11₺ civarında seyrederek dolar rekorunu kırmaya oldukça yaklaştı. Dolar kurunun rekorunun görüldüğü tarih ise 20 Aralık 2021'dir.

GÜNCEL DOLAR KURU NEDİR?

Dolar kurunun gün içerisindeki dalgalanması sebebiyle insanların merak ettiği bir diğer soru ise güncel dolar kuru nedir? Sorusudur. 18 Ağustos tarihinde güncel dolar kuru ise 18,08 civarında seyretmektedir. Fakat bu durum ilerleyen saatlerde değişiklik gösterebilmektedir.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.