Dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile birçok vatandaş Dolar rekor kırdı mı? ve Dolar rekoru kaç? Sorularını merak ediyor ve araştırıyor. Konu hakkında son zamanlarda en çok araştırılan soru Dolar rekor kırdı mı? Sorusu oluyor. Peki, 8 Ekim tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 7 Ekim tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 8 Ekim tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dolar 8 Ekim günü içerisinde gördüğü en yüksek işlem kuru 18,63 TL olarak görüldü. Bu sebeple dolar kuru bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Dolar tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak rekor kırdı.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.