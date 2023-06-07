Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? 7 Haziran En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile birçok vatandaş Dolar rekor kırdı mı? ve Dolar rekoru kaç? Sorularını merak ediyor ve araştırıyor. Konu hakkında son zamanlarda en çok araştırılan soru Dolar rekor kırdı mı? Sorusu oluyor. Peki, 7 Haziran tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 7 Haziran tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 7 Haziran tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından hızla yükselişe geçen dolar ve euronun yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşarak yeni bir rekor kıran dolar, saat 08.00 itibarıyla 22 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro/TL aynı dakikalarda 23,8644; gram altın ise 1401,85 seviyelerinde seyrediyor.

EURO REKOR KIRDI MI?

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 08.45 itibarıyla 22,4962 seviyelerine ulaşarak rekorunu yineledi. Aynı dakikalarda euro ise 24,1879 seviyelerinde seyrediyor.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ?

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.